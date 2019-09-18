أهل, البلد, يؤثرون:, اكثر, من, 60, الف, مواطن, خرجوا, للتصويت, للاستفتاء, الشعبي,

بعد فرز أولي لنتائج التصويت على الاستفتاءات الشعبية في المدن والبلدات المشاركة في مشروع (أهل البلد يؤثرون): طمرة، سخنين، عرابة، كفر قاسم، كفر قرع، عارة وعرعرة، ام الفحم، جت ورهط وصل عدد المصوتين بحسب معطيات القائمين على المشروع نحو 60068 مصوت.

حيث توافد أهالي البلاد المشاركة في الاستفتاء منذ ساعات افتتاح التصويت الأولى وحتى الساعة الأخيرة بالاضافة لمشاركة فعّالة من قبل رؤساء السلطات المحلية الذين دعوا الاهالي للمشاركة وليكونوا شركاء في العمل لخدمة بلادهم.

وبحسب النتائج الأولية للاستفتاء فقد شارك بالتصويت 13736 مصوّت منهم 12131 صوتوا بالموافقة على إزالة الهوائيات غير المرخصة في مدينة أم الفحم.



أما في قرية جت فقد شارك 3791 مصّوت بين مؤيد ومعارض لشبك حارات البلدة بكاميرات مراقبة حيث صوّتت الأغلبية 2796 لصالح نصب الكاميرات بينما صوت 995 مصوّت ضد المشروع.

أما في طمرة فقد صوتت الأغلبية الساحقة بنعم لإقامة وحدة رقابة مدنية وظيفتها ضبط مخالفات سير غير قانونية، حيث وصل عدد المشاركين الإجمالي إلى 5455 منهم 4029 مؤيد للمشروع

كفرقاسم أيضاً صوتت بنعم مؤيدة مشروع نصب كاميرات مراقبة في كافة أحياء المدينة حيث وصل عدد المؤيدين إلى 3629 بينما المعارضين 898.

أما في بلدة كفر قرع التي شهدت صخباً مع انطلاق المشروع فقد شارك بالاستفتاء الشعبي حول تخصيص اراضي خاصة للمصلحة العامة من أجل توسيع الخارطة الهيكلية وحل مشكلة رخص البناء والكهرباء 3714 من بينهم 2220 مؤيد مقابل 1494 معارض للمشروع.

في سخنين وصلت نسبة المشاركين بالاستفتاء إلى 6639 مشارك منهم 2932 مؤيد لإقامة دورية حراسة ونظام يعمل تحت سلطة البلدية بينما صوّت 3707 ضد المشروع.

أما في عرابة فقد كانت النسب متقاربة بين مؤيدي ومعارضي إقامة مركز شرطة في المدينة حيث صوّت 4571 مصوّت منهم 2200 شخص من سكان المدينة مؤيد للمشروع بينما 2371 معارض.

عارة وعرعرة البلدتان التي شهدتا ضجة كبيرة من انطلاق المشروع حول موضوع تحديد تسجيل الطلاب في المرحلة الاعدادية والثانوية على أساس مكان السكن صوّت 6937 مشارك بينهم 2313 مؤيد و4624 معارض للفكرة.

رهط التي خرجت بالآف للمشاركة بالاستفتاء حول إقامة مواقف خاصة للشاحنات خارج المدينة فقط صوّت نحو 9671 من السكان موافقين على المشروع بينما 1027 معارض.