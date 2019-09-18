تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-18 17:13:50 أهل البلد يؤثرون: اكثر من 60 الف مواطن خرجوا للتصويت للاستفتاء الشعبي |  2019-09-18 17:09:51 الجبهة الشعبية الفلسطينية: نتائج وخيمة إذا انضمت القائمة العربية إلى قوائم صهيونية |  2019-09-18 17:06:51 اعادة فريق شباب الناصرة بعد سنوات من غيابه عن الساحة الرياضية |  2019-09-18 17:02:30 اغلاق شارع 77 بعد سقوط حمولة شاحنة |  2019-09-18 14:57:12 شاهدوا - ضبط قاصر من النقب يقود سيارة ومعه شقيقيه , أرسله والده لايصال (بالون غاز) لبيت جدته |  2019-09-18 14:55:39 اختراق في دراسة سبل مكافحة فيروس نقص المناعة |  2019-09-18 14:55:13 مصرع أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات في المكسيك |  2019-09-18 13:54:58 شاهدوا - أيمن عودة:ما هذا الشعب العظيم؟! كل التقدير كل الوفاء كل الحب يعطيكم العافية جميعًا. |  2019-09-18 13:55:48 تحديد مدة غياب جوردي ألبا عن برشلونة |  2019-09-18 12:57:33 شاهدوا -بعد فرز 90% من الاصوات -تقدم كاحول لافان على الليكود (32-31) والمشتركة 13، ليبرمان وشاس 9 لكل منهما |  2019-09-18 12:07:13 اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة |  2019-09-18 11:11:16 النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل |  2019-09-18 11:02:48 ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو |  2019-09-18 10:33:43 ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة |  2019-09-18 10:06:15 إطلاق أسرع شبكة إنترنت بالعالم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أهل البلد يؤثرون: اكثر من 60 الف مواطن خرجوا للتصويت للاستفتاء الشعبي



  |     |   اضافة تعليق



بعد فرز أولي لنتائج التصويت على الاستفتاءات الشعبية في المدن والبلدات المشاركة في مشروع (أهل البلد يؤثرون): طمرة، سخنين، عرابة، كفر قاسم، كفر قرع، عارة وعرعرة، ام الفحم، جت ورهط وصل عدد المصوتين بحسب معطيات القائمين على المشروع نحو 60068 مصوت.

حيث توافد أهالي البلاد المشاركة في الاستفتاء منذ ساعات افتتاح التصويت الأولى وحتى الساعة الأخيرة بالاضافة لمشاركة فعّالة من قبل رؤساء السلطات المحلية الذين دعوا الاهالي للمشاركة وليكونوا شركاء في العمل لخدمة بلادهم.

وبحسب النتائج الأولية للاستفتاء فقد شارك بالتصويت 13736 مصوّت منهم 12131 صوتوا بالموافقة على إزالة الهوائيات غير المرخصة في مدينة أم الفحم.

أما في قرية جت فقد شارك 3791 مصّوت بين مؤيد ومعارض لشبك حارات البلدة بكاميرات مراقبة حيث صوّتت الأغلبية 2796 لصالح نصب الكاميرات بينما صوت 995 مصوّت ضد المشروع.

أما في طمرة فقد صوتت الأغلبية الساحقة بنعم لإقامة وحدة رقابة مدنية وظيفتها ضبط مخالفات سير غير قانونية، حيث وصل عدد المشاركين الإجمالي إلى 5455 منهم 4029 مؤيد للمشروع
كفرقاسم أيضاً صوتت بنعم مؤيدة مشروع نصب كاميرات مراقبة في كافة أحياء المدينة حيث وصل عدد المؤيدين إلى 3629 بينما المعارضين 898.

أما في بلدة كفر قرع التي شهدت صخباً مع انطلاق المشروع فقد شارك بالاستفتاء الشعبي حول تخصيص اراضي خاصة للمصلحة العامة من أجل توسيع الخارطة الهيكلية وحل مشكلة رخص البناء والكهرباء 3714 من بينهم 2220 مؤيد مقابل 1494 معارض للمشروع.

في سخنين وصلت نسبة المشاركين بالاستفتاء إلى 6639 مشارك منهم 2932 مؤيد لإقامة دورية حراسة ونظام يعمل تحت سلطة البلدية بينما صوّت 3707 ضد المشروع.

أما في عرابة فقد كانت النسب متقاربة بين مؤيدي ومعارضي إقامة مركز شرطة في المدينة حيث صوّت 4571 مصوّت منهم 2200 شخص من سكان المدينة مؤيد للمشروع بينما 2371 معارض.

عارة وعرعرة البلدتان التي شهدتا ضجة كبيرة من انطلاق المشروع حول موضوع تحديد تسجيل الطلاب في المرحلة الاعدادية والثانوية على أساس مكان السكن صوّت 6937 مشارك بينهم 2313 مؤيد و4624 معارض للفكرة.

رهط التي خرجت بالآف للمشاركة بالاستفتاء حول إقامة مواقف خاصة للشاحنات خارج المدينة فقط صوّت نحو 9671 من السكان موافقين على المشروع بينما 1027 معارض.





كلمات متعلقة

أهل, البلد, يؤثرون:, اكثر, من, 60, الف, مواطن, خرجوا, للتصويت, للاستفتاء, الشعبي,

تابعونــا

اغلاق شارع 77 بعد سقوط حمولة شاحنة اغلاق شارع 77 بعد سقوط حمولة شاحنة 2019-09-18 | 17:02:30

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تم اغلاق مخرج الطريق...

شاهدوا - ضبط قاصر من النقب يقود سيارة ومعه شقيقيه , أرسله والده لايصال (بالون غاز) لبيت جدته شاهدوا - ضبط قاصر من النقب يقود سيارة ومعه شقيقيه , أرسله والده لايصال (بالون غاز) لبيت جدته 2019-09-18 | 14:57:12

ضبط عناصر من الشرطة خلال جولة ميدانية لهم في منطقة الكسيفة بالنقب , فتى 15 عاما...

شاهدوا - أيمن عودة:ما هذا الشعب العظيم؟! كل التقدير كل الوفاء كل الحب يعطيكم العافية جميعًا. شاهدوا - أيمن عودة:ما هذا الشعب العظيم؟! كل التقدير كل الوفاء كل الحب يعطيكم العافية جميعًا. 2019-09-18 | 13:54:58

قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة اليوم الاربعاء بعد نتائج انتخابات...

شاهدوا -بعد فرز 90% من الاصوات -تقدم كاحول لافان على الليكود (32-31) والمشتركة 13، ليبرمان وشاس 9 لكل منهما شاهدوا -بعد فرز 90% من الاصوات -تقدم كاحول لافان على الليكود (32-31) والمشتركة 13، ليبرمان وشاس 9 لكل منهما 2019-09-18 | 12:57:33

يستدل من نتائج غير رسمية للانتخابات بعد فرز نحو 90% أصوات المقترعين تقريبا،...

اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة 2019-09-18 | 12:07:13

اصيب شاب ظهر اليوم الاربعاء باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل...

ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو 2019-09-18 | 11:02:48

هاجم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، قائلاً "إننا...

ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة 2019-09-18 | 10:33:43

قال رئيس حزب يسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان بعد صدور نتائج غير نهائية في انتخابات...

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية 2019-09-18 | 09:55:06

قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء في حديث اذاعي انه...

أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي 2019-09-18 | 09:23:11

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حزب الوحدة الشعبية اسعد غانم صباح اليوم الاربعاء :...

مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل 2019-09-18 | 08:20:50

الخليل - لقي كل من ناجي جميل رشدي مناصرة 19 عام وامير محمد رشدي مناصرة 19 عام ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مقبرة رمية العمل التطوعي صلاح سواعد تحاول كرمئيل شرطة عادل سمحات بلدية شفاعمرو مدير عام اعفاءه من منصبه يطلب عنبتاوي أمين مصرع عامل سقط عن سلم في كنيون مجمع تجاري حيفا ورشة عمل شرطة اسعاف مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة اصابة خطيرة مفرق الناعورة الشاب احمد زعبي حادث طرق علق داخل سيارة الشرطة اسعاف مصرع شاب محمد بركة رئيس لجنة المتابعة مقابلة شاملة الصنارة الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 كفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل الشقيقتين عبير وفاء ماهر الماجد القدس اختفاءانتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة يافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلمحمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com