اغلاق, شارع, 77, بعد, سقوط, حمولة, شاحنة,

أفراد شرطة اسرائيل متواجدون في المكان ويوجهون حركة المرور.

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تم اغلاق مخرج الطريق 77 من مفترق جولاني نحو الطريق 65 نحو الشمال امام حركة المرور، إثر سقوط حزمة من سيارة.

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