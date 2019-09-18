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اغلاق شارع 77 بعد سقوط حمولة شاحنة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تم اغلاق مخرج الطريق 77 من مفترق جولاني نحو الطريق 65 نحو الشمال امام حركة المرور، إثر سقوط حزمة من سيارة.

أفراد شرطة اسرائيل متواجدون في المكان ويوجهون حركة المرور.

الشرطة تنصح جمهور السائقين باعتماد طرق بديلة.

اغلاق شارع 77 بعد سقوط حمولة شاحنة




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