اغلاق, شارع, 77, بعد, سقوط, حمولة, شاحنة,

أفراد شرطة اسرائيل متواجدون في المكان ويوجهون حركة المرور.
الشرطة تنصح جمهور السائقين باعتماد طرق بديلة.
أفراد شرطة اسرائيل متواجدون في المكان ويوجهون حركة المرور.
الشرطة تنصح جمهور السائقين باعتماد طرق بديلة.
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