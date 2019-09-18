شاهدوا - ضبط قاصر من النقب يقود سيارة ومعه شقيقيه , أرسله والده لايصال (بالون غاز) لبيت جدته

ولدى استجوابه اتضح ان والده ارسله ليوصل "بالون غاز" لبيت جدته .تم استدعاء الوالد واستجوابه , ومصادرة السيارة .

ضبط عناصر من الشرطة خلال جولة ميدانية لهم في منطقة الكسيفة بالنقب , فتى 15 عاما يقود سيارة برفقة شقيقيه القاصرين .

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القائمة المشتركة : نحن القوة الثالثة وأنهينا عهد نتنياهو 2019-09-18 | 06:29:06 أعربت "القائمة العربية المشتركة" عن رضاها عن نتائج استطلاعات الرأي لانتخابات...