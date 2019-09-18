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شاهدوا - ضبط قاصر من النقب يقود سيارة ومعه شقيقيه , أرسله والده لايصال (بالون غاز) لبيت جدته



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ضبط عناصر من الشرطة خلال جولة ميدانية لهم في منطقة الكسيفة بالنقب ,  فتى 15 عاما يقود سيارة برفقة شقيقيه القاصرين .



ولدى استجوابه اتضح ان والده ارسله ليوصل "بالون غاز" لبيت جدته .

تم استدعاء الوالد واستجوابه , ومصادرة السيارة .
شاهدوا - ضبط قاصر من النقب يقود سيارة ومعه شقيقيه , أرسله والده لايصال (بالون غاز) لبيت جدته




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