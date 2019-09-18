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هند صبري تفاجىء متابعيها بلوك جديد وتاتو غريب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها وجمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.




وظهرت هند صبري في الصورة بشكل جرئ، حيث كشفت ملابسها عن ظهرها بالكامل، مع رسم تاتوه عبارة عن وردة أعلى الكتف، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات.

 
 
وعرض لـ هند صبري مؤخرا في السينمات فيلم «الفيل الأزرق 2» الذي حقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة تقترب من الـ 1 مليون جنيه مصري ليصل لرقم قياسي لم يحقق اي فيلم مصري من قبل، الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم, اياد نصار.




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