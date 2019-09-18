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مصرع أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات في المكسيك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الشرطة المكسيكية اليوم الأربعاء، العثور على عارضة الأزياء وزعيمة إحدى أخطر عصابات المخدرات في المكسيك كلوديا أوتشوا فيليكس (35 عاما) جثة داخل أحد المنازل.



ووفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فيليكس هي عارضة أزياء مكسيكية، أصبحت مهربة مخدرات وزعيمة عصابة "لوس أنتراكس"، وقائدة "وحدة الاغتيالات" في عصابة سينالوا المكسيكية، بعد اعتقال زعيم العصابة السابق وصديقها خوسيه رودريغو جامبوا.


ولفتت الصحيفة إلى أن كلوديا قامت بعدد من الاغتيالات، ولم تستطع الشرطة إلقاء القبض عليها بسبب الحراسة المشددة التي تحظى بها.


وعرفت كلوديا بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عمدت دائما إلى نشر صور لها،  تكشف عن نمط حياتها الفارهة من يخوت وسيارات رياضية وأنواع من الأسلحة، وقد تم حظر حساباتها الرسمية على "فيسبوك" و"تويتر" أكثر من مرة بسبب نشاطها المشبوه.


وذكرت "ديلي ميل" أن التقارير الصادرة عن جهات التحقيق الرسمية، تشير إلى أنه عثر على كلوديا في منزل رجل، لم يتم الكشف عن هويته، كانت معه في أحد الملاهي الليلية قبل وفاتها وذهبت معه إلى منزله وتناولا الكحول حتى الفجر ثم ناما.


وبحسب زعم الرجل فإنه حاول إيقاظ كلوديا فجرا، ولكنها كانت قد فارقت الحياة فقام على الفور بالاتصال بالشرطة في جزيرة موسالا في مدينة كولياكان بالمكسيك.


وتشير التقارير الأولية للطب الشرعي بعد تحليل الجثة، إلى أن كلوديا فارقت الحياة نتيجة الاختناق وعثر في جسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى سيعلن عنها بعد صدور النتائج والتقارير النهائية لتشريح الجثة وللتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاتها.




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