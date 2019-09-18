شاهدوا - أيمن عودة:ما هذا الشعب العظيم؟! كل التقدير كل الوفاء كل الحب يعطيكم العافية جميعًا.

قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة اليوم الاربعاء بعد نتائج انتخابات الكنيست ال 22 :" معتزّ جدًا بشعب تصوّت بلداته ٩٠٪؜ و ٩٥٪؜ و٩٧٪؜ لقائمته الوطنية بانتخابات ديمقراطية نزيهة. ما هذا الشعب العظيم؟!

واضاف :" بكّير ع التلخيص. ولكن الآن أقول لكم جميعًا: كل التقدير كل الوفاء كل الحب. يعطيكم العافية جميعًا.