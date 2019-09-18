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شاهدوا - أيمن عودة:ما هذا الشعب العظيم؟! كل التقدير كل الوفاء كل الحب يعطيكم العافية جميعًا.



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قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة اليوم الاربعاء بعد نتائج انتخابات الكنيست ال 22 :"  معتزّ جدًا بشعب تصوّت بلداته ٩٠٪؜ و ٩٥٪؜ و٩٧٪؜ لقائمته الوطنية بانتخابات ديمقراطية نزيهة. ما هذا الشعب العظيم؟!



واضاف :" بكّير ع التلخيص. ولكن الآن أقول لكم جميعًا: كل التقدير كل الوفاء كل الحب. يعطيكم العافية جميعًا.




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