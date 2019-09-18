ماذا, يحدث, للجسم, عند, شم, رائحة, الليمون, والفانيلا؟,

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دحض علماء من جامعة تكساس الأمريكية شائعتين شبه مؤكدتين تفيدان بأن تناول البيض...
يُصاب بعض كبار السن بحالة طبية تؤدي إلى فقدان البصر في مركز المجال البصري، تسمى...
كثيراً ما يُعتمد على الدراجة الهوائية لشراء مستلزمات المنزل، أو الذهاب إلى...
يُعد فيتامين E أحد أهم الفيتامينات للعناية بالبشرة، وذلك لاحتوائه على العديد من...
يعتبر فيتامين "د" من المغذيات الأساسية لوظائف الهرمونات، ونضارة البشرة، وقوة...
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب،...
حذر المعهد الاتحادي الألماني للأمراض المعدية من أن التهاب القرنية...
مع اقتراب فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتظهر معها مشكلة التهاب...
: يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الموز في الصباح الباكر عوضا عن وجبة الإفطار، اعتقادا...
للبيض فوائد كثيرة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية والبروتينات، إضافة إلى...