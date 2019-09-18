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رامي عياش يدافع عن كارول سماحة بقوّة: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة مصتنعة”



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دافع الفنان اللبناني ​رامي عياش​ عن الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ بعد الهجوم الشرس الذي تعرّضت له بسبب ظهور بعض التجاعيد في وجهها في صورة نشرتها مؤخراً عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مع مدير أعمالها ماريو قسطا.




كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصتنعة . كل تجعيدة فيها الف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب . كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة . كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة الف معنى للطبيعة . منحبك



وبدوره أعاد رامي عياش نشر صورة كارول سماحة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ودافع عنها بقوة واصفاً التجاعيد بفيض من الأنوثة قائلاً: “كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصتنعة . كل تجعيدة فيها الف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب . كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة . كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة الف معنى للطبيعة . منحبك”.




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