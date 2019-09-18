تحديد, مدة, غياب, جوردي, ألبا, عن, برشلونة,

كشف تقارير صحفية، عن المدة التي سيغيب فيها جوردي ألبا مدافع برشلونة، الذي غادر ملعب سيجنال آيدونا بارك أمام دورتموند قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق؛ جراء مشكلات عضلية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنَّ الفحوصات التي خضع لها اللاعب، استبعدت تعرضه لتمزق عضلي في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، وأنه سيغيب لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.وبهذا الشكل سيغيب ألبا، 30 عامًا، بشكل مؤكد عن مواجهتي غرناطة، وفياريال، وعلى الأرجح خيتافي، ويمكن أن يعود لمباراة التشامبيونز ليج المقبلة أمام إنتر ميلان يوم 2 أكتوبر/تشرين أول المقبل.وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة الأوروبية.