تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-18 13:54:58 شاهدوا - أيمن عودة:ما هذا الشعب العظيم؟! كل التقدير كل الوفاء كل الحب يعطيكم العافية جميعًا. |  2019-09-18 13:55:48 تحديد مدة غياب جوردي ألبا عن برشلونة |  2019-09-18 12:57:33 شاهدوا -بعد فرز 90% من الاصوات -تقدم كاحول لافان على الليكود (32-31) والمشتركة 13، ليبرمان وشاس 9 لكل منهما |  2019-09-18 12:07:13 اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة |  2019-09-18 11:11:16 النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل |  2019-09-18 11:02:48 ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو |  2019-09-18 10:33:43 ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة |  2019-09-18 10:06:15 إطلاق أسرع شبكة إنترنت بالعالم |  2019-09-18 10:02:40 نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019 |  2019-09-18 09:55:06 رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية |  2019-09-18 09:23:11 أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي |  2019-09-18 08:26:28 بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد |  2019-09-18 08:20:50 مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل |  2019-09-18 05:50:02 ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة |  2019-09-18 05:45:57 انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شاهدوا -بعد فرز 90% من الاصوات -تقدم كاحول لافان على الليكود (32-31) والمشتركة 13، ليبرمان وشاس 9 لكل منهما



  |     |   اضافة تعليق



يستدل من نتائج غير رسمية للانتخابات بعد فرز نحو 90% أصوات المقترعين تقريبا، باستثناء الأصوات في المظاريف المزدوجة، ان "كاحول لافان" حصل على اثنين وثلاثين (32) مقعدا والليكود على واحد وثلاثين (31)، وحصلت القائمة المشتركة على ثلاثة عشر (13) مقعدا و"إسرائيل بيتنا" وشاس على (9) تسعة لكل منهما. 



وحصل حزب "يهادوت هتوراة" على ثمانية (8) مقاعد، و"يمينا" على سبعة (7) و"العمل – غيشر" على ستة (6) والمعسكر الديمقراطي على خمسة مقاعد (5). وما زال معسكر الوسط يمين والمشتركة يشكلون الأغلبية مع 56 مقعدا، فيما تحصل الاحزاب اليمينية على 55 مقعدا, ما يعني أن ليبرمان هو من سيحسم النتيجة حال انضمامه الى احد المعسكرين.


ويستشف من نتائج الانتخابات بعد فرز واحد وثمانين بالمائة من أصوات المقترعين، ان قائمة كاحول لفان نالت ثقة سبعة وعشرين فارزة ثلاثة بالمائة من الأصوات فيما ايد الليكود ستة وعشرون فارزة تسعة من المقترعين. وبحسب النتائج حصل يسرائيل بيتينو على ثمانية فارزة واحد من الأصوات والقائمة المشتركة على أربعة فارزة سبعة بالمائة.




كلمات متعلقة

شاهدوا, -بعد, فرز, 90%, من, الاصوات, -تقدم, كاحول, لافان, على, الليكود, (32-31), والمشتركة, 13،, ليبرمان, وشاس, 9, لكل, منهما,

تابعونــا

شاهدوا - أيمن عودة:ما هذا الشعب العظيم؟! كل التقدير كل الوفاء كل الحب يعطيكم العافية جميعًا. شاهدوا - أيمن عودة:ما هذا الشعب العظيم؟! كل التقدير كل الوفاء كل الحب يعطيكم العافية جميعًا. 2019-09-18 | 13:54:58

قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة اليوم الاربعاء بعد نتائج انتخابات...

اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة 2019-09-18 | 12:07:13

اصيب شاب ظهر اليوم الاربعاء باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل...

ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو 2019-09-18 | 11:02:48

هاجم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، قائلاً "إننا...

ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة 2019-09-18 | 10:33:43

قال رئيس حزب يسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان بعد صدور نتائج غير نهائية في انتخابات...

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية 2019-09-18 | 09:55:06

قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء في حديث اذاعي انه...

أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي 2019-09-18 | 09:23:11

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حزب الوحدة الشعبية اسعد غانم صباح اليوم الاربعاء :...

بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد 2019-09-18 | 08:26:28

أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22 حصول كل من حزب "الليكود"،...

مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل 2019-09-18 | 08:20:50

الخليل - لقي كل من ناجي جميل رشدي مناصرة 19 عام وامير محمد رشدي مناصرة 19 عام ...

القائمة المشتركة : نحن القوة الثالثة وأنهينا عهد نتنياهو القائمة المشتركة : نحن القوة الثالثة وأنهينا عهد نتنياهو 2019-09-18 | 06:29:06

أعربت "القائمة العربية المشتركة" عن رضاها عن نتائج استطلاعات الرأي لانتخابات...

ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة 2019-09-18 | 05:50:02

أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر الثانوية اشلاملة كعبية طباش حجاجرة الفوج الثامن احتفال تخريج طلاب المدرسة باقةانتفاضةشارع6وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة اسراء عابد الناصرة اطلاق سراح المحكمة اليوم العفولة سكين حيازة الرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولونشاهدوا تساقط خفيف ثلوج القدس رام الله بدء امطر يذوبحادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير تشييع جثمان محمد حسنين موسى اطلاق نار شجار عبلين قرية مثواه الاخير طلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينةمسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية كفر قرع اضراب اعلان مواجهات مدخلاطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com