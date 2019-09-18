شاهدوا, -بعد, فرز, 90%, من, الاصوات, -تقدم, كاحول, لافان, على, الليكود, (32-31), والمشتركة, 13،, ليبرمان, وشاس, 9, لكل, منهما,

يستدل من نتائج غير رسمية للانتخابات بعد فرز نحو 90% أصوات المقترعين تقريبا، باستثناء الأصوات في المظاريف المزدوجة، ان "كاحول لافان" حصل على اثنين وثلاثين (32) مقعدا والليكود على واحد وثلاثين (31)، وحصلت القائمة المشتركة على ثلاثة عشر (13) مقعدا و"إسرائيل بيتنا" وشاس على (9) تسعة لكل منهما.

وحصل حزب "يهادوت هتوراة" على ثمانية (8) مقاعد، و"يمينا" على سبعة (7) و"العمل – غيشر" على ستة (6) والمعسكر الديمقراطي على خمسة مقاعد (5). وما زال معسكر الوسط يمين والمشتركة يشكلون الأغلبية مع 56 مقعدا، فيما تحصل الاحزاب اليمينية على 55 مقعدا, ما يعني أن ليبرمان هو من سيحسم النتيجة حال انضمامه الى احد المعسكرين.ويستشف من نتائج الانتخابات بعد فرز واحد وثمانين بالمائة من أصوات المقترعين، ان قائمة كاحول لفان نالت ثقة سبعة وعشرين فارزة ثلاثة بالمائة من الأصوات فيما ايد الليكود ستة وعشرون فارزة تسعة من المقترعين. وبحسب النتائج حصل يسرائيل بيتينو على ثمانية فارزة واحد من الأصوات والقائمة المشتركة على أربعة فارزة سبعة بالمائة.