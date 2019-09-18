اطلاق, نار, على, مدخل, شفاعمرو, واصابة, شاب, بجراح, متوسطة,

وتم تقديم العلاج الاولي للمصاب في مكان الحادث ونقله بسيارة الاسعاف التابعة لمركز حياة الطبي الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب شاب ظهر اليوم الاربعاء باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل مدينة شفاعمرو باتجاه عبلين .

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