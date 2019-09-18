تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-18 12:07:13 اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة |  2019-09-18 11:11:16 النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل |  2019-09-18 11:02:48 ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو |  2019-09-18 10:33:43 ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة |  2019-09-18 10:06:15 إطلاق أسرع شبكة إنترنت بالعالم |  2019-09-18 10:02:40 نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019 |  2019-09-18 09:55:06 رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية |  2019-09-18 09:23:11 أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي |  2019-09-18 08:26:28 بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد |  2019-09-18 08:20:50 مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل |  2019-09-18 05:50:02 ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة |  2019-09-18 05:45:57 انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية |  2019-09-18 05:42:02 الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا |  2019-09-18 03:01:29 غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-18 03:14:51 نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب شاب ظهر اليوم الاربعاء باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل مدينة شفاعمرو باتجاه عبلين .


وتم تقديم العلاج الاولي للمصاب في مكان الحادث ونقله بسيارة الاسعاف التابعة لمركز حياة الطبي الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة




كلمات متعلقة

اطلاق, نار, على, مدخل, شفاعمرو, واصابة, شاب, بجراح, متوسطة,

تابعونــا

ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو 2019-09-18 | 11:02:48

هاجم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، قائلاً "إننا...

ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة 2019-09-18 | 10:33:43

قال رئيس حزب يسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان بعد صدور نتائج غير نهائية في انتخابات...

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية 2019-09-18 | 09:55:06

قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء في حديث اذاعي انه...

أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي 2019-09-18 | 09:23:11

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حزب الوحدة الشعبية اسعد غانم صباح اليوم الاربعاء :...

بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد 2019-09-18 | 08:26:28

أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22 حصول كل من حزب "الليكود"،...

مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل 2019-09-18 | 08:20:50

الخليل - لقي كل من ناجي جميل رشدي مناصرة 19 عام وامير محمد رشدي مناصرة 19 عام ...

القائمة المشتركة : نحن القوة الثالثة وأنهينا عهد نتنياهو القائمة المشتركة : نحن القوة الثالثة وأنهينا عهد نتنياهو 2019-09-18 | 06:29:06

أعربت "القائمة العربية المشتركة" عن رضاها عن نتائج استطلاعات الرأي لانتخابات...

ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة 2019-09-18 | 05:50:02

أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة...

انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية 2019-09-18 | 05:45:57

انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية لقناة 13 افادت القناة...

الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا 2019-09-18 | 05:42:02

اليوم الاربعاء 2019/09/18: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حرائق استنفار الاطفاء شمال قوات طواقم جو حار اشعة الشمس تحذير ثلوج تساقط امطار هطول ثلوج مرتفعات جبل الشيخ عاصفة دائرة الارضاد الجوية شارع عابر اسرائيل مدينة رهط يربط البدء باعمال تنفيذ شق ميزانية 35 مليون شيكلافطار تسامح محبة بين الاديان الطوائف رمضان دير حنا قرية مشاركة واسعة اصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق انفجار سيارة نهاريا اليوم الاحد اصابات دون الشرطة طواقم الاسعافوزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي الشعانين احتفالات كفر كنا مسيرة قداس عيد مشاركة واسعة فيديو توئيق محاولة قتل طعن مطعم سكين قرب شاطئ البحر بات يام اتهام روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالمصرع فتاة ابو سنان سقوطها سقطت من ارتفاع شاهق شبان جلجولية داعش خططو للسفر تنظيم الشاباك الشرطة اعتقال الكلية العربية في حيفا تفتتح عامها الدراسي الجديد زكي كمال مشاركة واسعة طلاب فراس مغربي يوقع ينضم مكابي حيفا فريق شفاعمرو ابناء سخنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com