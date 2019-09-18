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بعد نادين نسيب نجيم.. ممثلة عربية تعلن طلاقها أيضاً



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أعلنت الممثلة المغربية ​سناء عكرود​ على صفحتها خبر طلاقها الرسمي من زوجها الفنان محمد مروازي. وكتبت سناء على الصورة التي نشرتها : “منذ أشهر اخترنا، مروازي محمد وأنا، إنهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات، اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة وشراكة إنسانية وعملية حقيقية أساسها الاحترام والمودة والحب والمشاركة”.وأضافت: “سنبقى شركاء إلى الأبد، هو عائلتي وسندي وأنا له بالمثل، ولم أكن لأجد أفضل منه أبا لأولادنا زينة والمهدي، بل هو ابني الثالث”.

 

 ويأتي اعلان سناء بعد اعلان الممثلة نادين نسيب نجيم اللتان أعلنتا خبر انفصالهما بكل رقي بعيدا عن المشاكل.




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