سرب, نحل, يعيق, إقلاع, رحلة, طيران, هندية, لساعات,

كلمات متعلقةسرب, نحل, يعيق, إقلاع, رحلة, طيران, هندية, لساعات,
بدأ الحديث عن الجيل القادم من شبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" منذ العام الماضي،...
عثر مواطن روسي من مدينة ترويتسك بمقاطعة تشيليابينسك خلال عمليات ترميم وصيانة...
تبحث الشرطة البريطانية عن مرحاض ذهبي، سرقه لصوص من قصر بلاينهايم، حيث ولد الزعيم...
ذكرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن قيام رجلا بريطانيا يدعي ” جون إيفانز ”...
عايدت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجها دوق ساسكس الأمير هاري، بكلمات نشرتها...
تضمنت النسخة الجديدة من هاتف آيفون 11، الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء الماضي، ميزات...
أُجريت دراسة استقصائية جديدة لمعرفة كيفية إدراك معاني الألوان المختلفة في جميع...
عثر على أفعى حديثة الولادة برأسين في باين بارينز بولاية نيوجيرسي الأميركية، وهو...
فاجأت مرشحة الرئاسة الروسية السابقة، كسينيا سوبتشاك، ناخبيها ومعجبيها بموكب...
أثبت فريق أسترالي، في دراسة جديدة، أن الأجساد البشرية تتحرك "بشكل كبير" لأكثر من...