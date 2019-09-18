جدول, وتوقيت, مباريات, اليوم, الأربعاء, في, دوري, الأبطال,

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كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن قرار جديد ينوي اتخاذه فيما...
رفع كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي قبل مواجهة فريقه...
اقتنص برشلونة، نقطة تعادل ثمينة من أنياب مُضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما...
أكد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن مشكلة نيمار، لم تنته بشكل...
أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنه لم يحسم بشكل نهائي موقف...
برر باولو سيزار، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي السابق، الهجوم...
تفتتح غدا الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8...
أجهش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بالبكاء بعد ظهور لقطات...
يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار...
حدد مانشستر يونايتد بديلًا لبول بوجبا، حال رحيله عن أولد ترافورد، بنهاية الموسم...