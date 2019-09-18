تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-18 12:07:13 اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة |  2019-09-18 11:11:16 النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل |  2019-09-18 11:02:48 ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو |  2019-09-18 10:33:43 ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة |  2019-09-18 10:06:15 إطلاق أسرع شبكة إنترنت بالعالم |  2019-09-18 10:02:40 نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019 |  2019-09-18 09:55:06 رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية |  2019-09-18 09:23:11 أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي |  2019-09-18 08:26:28 بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد |  2019-09-18 08:20:50 مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل |  2019-09-18 05:50:02 ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة |  2019-09-18 05:45:57 انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية |  2019-09-18 05:42:02 الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا |  2019-09-18 03:01:29 غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-18 03:14:51 نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها النائبة البرلمانية الكويتية ” صفاء الهاشم ” مؤخرا حول قضية الوافدين والتي تضمنت مطالبتها للحكومة بفرض رسوم على الوافدين لاستخدامهم الطرق والتحويلات .



وعلقت على ذلك أيضا قائلة : ” المطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد ” .

 كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن تلقي صفاء الهاشم تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني .


وتقدمت صفاء الهاشم ببلاغ إلى المباحث الإلكترونية لضبط المهدد وذلك بمخاطبة إدارة ” الفيس بوك ” من أجل معرفة صاحب الحساب الذي يملك البريد الإلكتروني الصادر منه التهديد .


وقالت صفاء أن رسالة التهديد تضمنت مفردات بذيئة في حقها .. كما أن صاحب التهديد ذكرها بحادثة قتل وقال إن أبناء بلدته على استعداد للثأر المزروع في ثقافتهم ” .




كلمات متعلقة

النائبة, الكويتية, ”, صفاء, الهاشم, ”, تتلقى, تهديدات, بالقتل,

تابعونــا

نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019 نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019 2019-09-18 | 10:02:40

قدرت الأمم المتحدة، عدد المهاجرين حول العالم في 2019، بنحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل...

البيان الختامي لقمة أنقرة يؤكد على وحدة وسيادة سوريا البيان الختامي لقمة أنقرة يؤكد على وحدة وسيادة سوريا 2019-09-17 | 07:48:09

أكد البيان الختامي للقمة التركية الإيرانية الروسية في أنقرة، على سيادة سوريا...

ترامب: لم أعد بحماية السعودية.. ومساعدتنا إياهم ستكلف أموالا ترامب: لم أعد بحماية السعودية.. ومساعدتنا إياهم ستكلف أموالا 2019-09-17 | 07:47:13

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي خطوات ضد...

‫البابا فرنسيس يستضيف الاجتماع التاريخي للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية ‫البابا فرنسيس يستضيف الاجتماع التاريخي للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية 2019-09-16 | 23:50:41

استضاف قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الاجتماع الأول للجنة...

الصين: خطوات اسرائيل الاحادية ستقود المنطقة الى الانفجار الصين: خطوات اسرائيل الاحادية ستقود المنطقة الى الانفجار 2019-09-16 | 20:48:05

دعت الصين، إسرائيل إلى الحفاظ على أساس عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط،...

إسرائيل تغلق المجال الجوي على حدود لبنان إسرائيل تغلق المجال الجوي على حدود لبنان 2019-09-16 | 15:01:45

أغلقت سلطات الطيران الإسرائيلية، اليوم الاثنين، المجال الجوي بالقرب من الحدود...

الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب 2019-09-16 | 11:45:09

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، اليوم الاثنين، أنه لن...

امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ 2019-09-16 | 09:50:28

أطلقت إيران ما يقرب من 12 صاروخ كروز وأكثر من 20 مسيرة من أراضيها في هجوم على منشآت...

تعيين السفيرة د. امل جادو وكيلا لوزارة الخارجية الفلسطينية تعيين السفيرة د. امل جادو وكيلا لوزارة الخارجية الفلسطينية 2019-09-16 | 09:48:26

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السفيرة د. امل عزمي...

الصدارة والقروي في صدارة نتائج الانتخابات التونسية الصدارة والقروي في صدارة نتائج الانتخابات التونسية 2019-09-16 | 08:24:09

أكد رئيس الحكومة التونسي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، احترامه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل أطفال عرب مصرع وفاة 16 حوادث طرق دهس من المشاة العام الماضي معطيات ارسنال بث مباشر مباشر : آرسنال و مانشستر يونايتدمسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونطمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل مصرع سائق اشتعال احترقت سيارته مركبته شاحنة شارع 40 اللد قرب الشرطة اسعاف نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين القدس الاقصى مظاهرة قرية نحف مصرع امرأة سيارة حادث طرق مروع شارع العرفا 90 جنوب البلاد طرق مروع المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com