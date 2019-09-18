النائبة, الكويتية, ”, صفاء, الهاشم, ”, تتلقى, تهديدات, بالقتل,

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قدرت الأمم المتحدة، عدد المهاجرين حول العالم في 2019، بنحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل...
أكد البيان الختامي للقمة التركية الإيرانية الروسية في أنقرة، على سيادة سوريا...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي خطوات ضد...
استضاف قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الاجتماع الأول للجنة...
دعت الصين، إسرائيل إلى الحفاظ على أساس عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط،...
أغلقت سلطات الطيران الإسرائيلية، اليوم الاثنين، المجال الجوي بالقرب من الحدود...
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، اليوم الاثنين، أنه لن...
أطلقت إيران ما يقرب من 12 صاروخ كروز وأكثر من 20 مسيرة من أراضيها في هجوم على منشآت...
وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السفيرة د. امل عزمي...
أكد رئيس الحكومة التونسي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، يوسف الشاهد، احترامه...