النائبة, الكويتية, ”, صفاء, الهاشم, ”, تتلقى, تهديدات, بالقتل,

بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها النائبة البرلمانية الكويتية ” صفاء الهاشم ” مؤخرا حول قضية الوافدين والتي تضمنت مطالبتها للحكومة بفرض رسوم على الوافدين لاستخدامهم الطرق والتحويلات .

وعلقت على ذلك أيضا قائلة : ” المطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد ” .كشفت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن تلقي صفاء الهاشم تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني .وتقدمت صفاء الهاشم ببلاغ إلى المباحث الإلكترونية لضبط المهدد وذلك بمخاطبة إدارة ” الفيس بوك ” من أجل معرفة صاحب الحساب الذي يملك البريد الإلكتروني الصادر منه التهديد .وقالت صفاء أن رسالة التهديد تضمنت مفردات بذيئة في حقها .. كما أن صاحب التهديد ذكرها بحادثة قتل وقال إن أبناء بلدته على استعداد للثأر المزروع في ثقافتهم ” .