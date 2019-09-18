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ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



هاجم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، قائلاً "إننا في تصويتنا منعنا بشدة تشكيل حكومة يمينية متطرفة تحت قيادته"



وفي القائمة المشتركة، يجري الاحتفال بإلانجاز الذي تحقق في الانتخابات ، ووفقًا للبيانات غير الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات، تشير إلى حصول القائمة المشتركة على 12 مقعدًا.

واضاف عودة، مخاطبا نتنياهو : "اسمع يا ابو يائير ، التحريض له ثمن" ، مضيفًا أن "المتغير الرئيسي في هذه الانتخابات هو نسبة الأصوات".


في غضون ذلك ، أكد أنه تلقى مكالمة هاتفية من زعيم تحالف ازرق وابيض بني غانتس (والذي حصل حسب النتائج شبه الرسمية على 32 مقعدا) وقال انه سيلتقيه اليوم ونقرر اتجاهنا".

عندما سئل عن خطط القائمة المشتركة، قال عودة: "نريد استبدال حكومة نتنياهو ، لكن في الوقت نفسه لسنا في جيب أحد".

ووفقًا لبعض السيناريوهات المحتملة - قد يشغل عودة منصب رئيس المعارضة: "أنا أسعى إلى دور غير مسبوق من شأنه أن يساعد المجتمع العربي.




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