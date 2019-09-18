ليبرمان:, لن, نجلس, في, حكومة, واحدة, مع, القائمة, المشتركة, ونسعى, لتشكيل, حكومة, وحدة, وطنية, ليبرالية, واسعة,

قال رئيس حزب يسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان بعد صدور نتائج غير نهائية في انتخابات الكنيست الـ 22: "إن الخيار الوحيد استنادا الى النتائج هو تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة".

وخلال حديث قرب منزله في مستوطنة نوكديم بمنطقة غوش عتصيون، أوضح ليبرمان انه لن يجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ولن يوافق على الانضمام الى حكومة يمين ضيقة تكون الأحزاب اليهودية المتدنية (حريديم) جزءا منها.وأضاف ليبرمان: "خطاب الكراهية الذي سمعناه من اليهود المتشددين دينيًا كان من طرفهم فقط. نحن أعداء في السياسة ونختلف بالرؤية المستقبلية للدولة، ولكن في الوقت ذاته هم ليسوا أعداءنا".