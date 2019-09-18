تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-18 12:07:13 اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة |  2019-09-18 11:11:16 النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل |  2019-09-18 11:02:48 ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو |  2019-09-18 10:33:43 ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة |  2019-09-18 10:06:15 إطلاق أسرع شبكة إنترنت بالعالم |  2019-09-18 10:02:40 نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019 |  2019-09-18 09:55:06 رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية |  2019-09-18 09:23:11 أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي |  2019-09-18 08:26:28 بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد |  2019-09-18 08:20:50 مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل |  2019-09-18 05:50:02 ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة |  2019-09-18 05:45:57 انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية |  2019-09-18 05:42:02 الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا |  2019-09-18 03:01:29 غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-18 03:14:51 نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال رئيس حزب يسرائيل بيتينو افيغدور ليبرمان بعد صدور نتائج غير نهائية في انتخابات الكنيست الـ 22: "إن الخيار الوحيد استنادا الى النتائج هو تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة".



 وخلال حديث  قرب منزله في مستوطنة نوكديم بمنطقة غوش عتصيون، أوضح ليبرمان انه لن يجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ولن يوافق على الانضمام الى حكومة يمين ضيقة تكون الأحزاب اليهودية المتدنية (حريديم) جزءا منها.


وأضاف ليبرمان: "خطاب الكراهية الذي سمعناه من اليهود المتشددين دينيًا كان من طرفهم فقط. نحن أعداء في السياسة ونختلف بالرؤية المستقبلية للدولة، ولكن في الوقت ذاته هم ليسوا أعداءنا".




كلمات متعلقة

ليبرمان:, لن, نجلس, في, حكومة, واحدة, مع, القائمة, المشتركة, ونسعى, لتشكيل, حكومة, وحدة, وطنية, ليبرالية, واسعة,

تابعونــا

اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة 2019-09-18 | 12:07:13

اصيب شاب ظهر اليوم الاربعاء باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل...

ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو 2019-09-18 | 11:02:48

هاجم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، قائلاً "إننا...

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية 2019-09-18 | 09:55:06

قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء في حديث اذاعي انه...

أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي 2019-09-18 | 09:23:11

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حزب الوحدة الشعبية اسعد غانم صباح اليوم الاربعاء :...

بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد 2019-09-18 | 08:26:28

أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22 حصول كل من حزب "الليكود"،...

مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل 2019-09-18 | 08:20:50

الخليل - لقي كل من ناجي جميل رشدي مناصرة 19 عام وامير محمد رشدي مناصرة 19 عام ...

القائمة المشتركة : نحن القوة الثالثة وأنهينا عهد نتنياهو القائمة المشتركة : نحن القوة الثالثة وأنهينا عهد نتنياهو 2019-09-18 | 06:29:06

أعربت "القائمة العربية المشتركة" عن رضاها عن نتائج استطلاعات الرأي لانتخابات...

ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة 2019-09-18 | 05:50:02

أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة...

انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية 2019-09-18 | 05:45:57

انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية لقناة 13 افادت القناة...

الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا 2019-09-18 | 05:42:02

اليوم الاربعاء 2019/09/18: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة أبو غوش القدس فاتورة مطعم سياح صينيين 16500 شيكل وزارة السياحة الاسرائيلية سعيد نفاع ترفض رد الناصرة عضو الكنيست السابق المحكمة الشؤون الادارية السجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية أمرأة مصابة مصرع اطلاق نار سلام عبد الله كفر ياسيف امرأة عيارات نارية اطلاق نار داخل منزل عائلة في قرية البعنة شرطة مسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم هريس هرب كفر كنا اصابة اطلاق نار خلال عرس حفل شاب اعتقال اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة جبهة الناصرة الشيوعي مشاركة مظاهرة الناصرة السبتأمجد شواهنة اطلاق نار حافلة طلاب كفر قاسم الطالب مصرع بيرم كيال لاعب برايتون الانجليزي نزهة لندن عائلته صور شوارع الطفل دوابشة احمد استقبال الخميس رونالدو ريال مدريد دوابشة قرية دوما حرق مستوطنون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com