ليبرمان:, لن, نجلس, في, حكومة, واحدة, مع, القائمة, المشتركة, ونسعى, لتشكيل, حكومة, وحدة, وطنية, ليبرالية, واسعة,

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اصيب شاب ظهر اليوم الاربعاء باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل...
هاجم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، قائلاً "إننا...
قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء في حديث اذاعي انه...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حزب الوحدة الشعبية اسعد غانم صباح اليوم الاربعاء :...
أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22 حصول كل من حزب "الليكود"،...
الخليل - لقي كل من ناجي جميل رشدي مناصرة 19 عام وامير محمد رشدي مناصرة 19 عام ...
أعربت "القائمة العربية المشتركة" عن رضاها عن نتائج استطلاعات الرأي لانتخابات...
أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة...
انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية لقناة 13 افادت القناة...
اليوم الاربعاء 2019/09/18: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...