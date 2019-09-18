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اخر الاخبار
2019-09-18 12:07:13
اطلاق نار على مدخل شفاعمرو واصابة شاب بجراح متوسطة
|
2019-09-18 11:11:16
النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” تتلقى تهديدات بالقتل
|
2019-09-18 11:02:48
ايمن عودة في أول تصريح بعد الانتخابات: شعبنا هو من صنع القائمة المشتركة وسنتحدث مع غانتس ونريد استبدال نتنياهو
|
2019-09-18 10:33:43
ليبرمان: لن نجلس في حكومة واحدة مع القائمة المشتركة ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة
|
2019-09-18 10:06:15
إطلاق أسرع شبكة إنترنت بالعالم
|
2019-09-18 10:02:40
نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019
|
2019-09-18 09:55:06
رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية
|
2019-09-18 09:23:11
أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي
|
2019-09-18 08:26:28
بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد
|
2019-09-18 08:20:50
مصرع 4 شبان و 3 اصابات حرجة بحادث سير في الخليل
|
2019-09-18 05:50:02
ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة
|
2019-09-18 05:45:57
انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية
|
2019-09-18 05:42:02
الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا
|
2019-09-18 03:01:29
غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية
|
2019-09-18 03:14:51
نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية
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راكب أمواج يهرب من سمكة قرش
2019-09-18 10:25:08
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راكب أمواج يهرب من سمكة قرش
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10:26:03
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2019-09-18
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10:17:31
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