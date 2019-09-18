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فيديو - أيمن عودة - انجازنا بأن منعنا نتانياهو من تمرير صفقة القرن وشعبنا هو من صنع القائمة المشتركة



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فيديو - أيمن عودة - انجازنا بأن منعنا نتانياهو من تمرير صفقة القرن وشعبنا هو من صنع القائمة المشتركة




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