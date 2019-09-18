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كريستيانو يكشف عن نيته دخول "القفص الذهبي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن قرار جديد ينوي اتخاذه فيما يتعلق بحياته الشخصية.



وقال رونالدو، خلال تصريحات تلفزيونية أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "أحب جورجينا، وهي ساعدتني كثيرًا، كما أننا سنتزوج يومًا ما بالتأكيد. إنه حلم والدتي أيضًا".


وأضاف: "الزواج شيء رائع. هي صديقتي ونحن نتحدث ونناقش الأمور معًا، حيث أفتح لها قلبي وتفتح لي قلبها".


يذكر أن كريستيانو يرافق جورجينا منذ أن كان لاعبًا في ريال مدريد، كما تجمعهما ابنة تدعى (ألانا).


بينما تشارك جورجينا صديقها رونالدو في تربية أطفاله الثلاثة أيضًا، وهم: جونيور والتوأم إيفا وماتيو.


يذكر أن رونالدو يستعد لخوض مواجهة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، المقررة غدا الأربعاء، في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.




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