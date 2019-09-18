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إطلاق أسرع شبكة إنترنت بالعالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأ الحديث عن الجيل القادم من شبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" منذ العام الماضي، ولكن هذا الأسبوع سيشهد الانطلاقة الرسمية للشبكة الأسرع في العالم.



ويقول تقرير جديد إن Wi-Fi Alliance، المنظمة المشرفة على تطوير شبكة "واي فاي"، ستطلق رسميا، خلال الأسبوع الجاري شبكة "واي فاي 6" الأسرع على الإطلاق في العالم، وهذا يعني أن شركات التكنولوجيا ستتمكن قريبا من الإعلان عن دعم معتمد لشبكة "واي فاي 6" في منتجاتها القادمة.


وتتضمن الشبكة الأسرع للإنترنت اللاسلكي مجموعة من التقنيات الجديدة التي تتحد معا لجعل "واي فاي" أكثر كفاءة، وهذا مهم بشكل خاص، بسبب عدد الأجهزة التي نملكها جميعا هذه الأيام، حيث أصبح من الطبيعي امتلاك الأسرة الواحدة لأكثر من 10 أجهزة جميعها متصلة بشبكة "واي فاي" في وقت واحد.


ولهذا فإن "واي فاي 6" ستزيد من  السرعات داخل الشبكة المزدحمة، بالإضافة إلى زيادة السرعة القصوى النظرية من 3.5 غيغابايت في الثانية إلى 9.6 غيغابايت في الثانية.


ويملك "واي فاي 6" مجموعة من الأدوات التي تسمح  بالعمل بشكل أسرع وتقدم المزيد من البيانات في وقت واحد.


وتتضمن شبكة "واي فاي 6" إلى جانب السرعة الفائقة، تحسنا كبيرا في الأمان، وعلى الرغم من أنه تم حديثا الإعلان عن الإطلاق الرسمي لشبكة "واي فاي 6"، إلا أن العديد من عمالقة التكنولوجيا بدأوا بالفعل دعم أجهزتهم الحديثة لهذه التقنية قبل عدة أشهر لتكون جاهزة لاستقبال الميزات والتقنيات الجديدة فور وصول "واي فاي 6" الرسمي إليها.




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