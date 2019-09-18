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نحو 272 مليون مهاجر حول العالم عام 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدرت الأمم المتحدة، عدد المهاجرين حول العالم في 2019، بنحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل 3.5% من سكان المعمورة، مقابل 2.8% عام 2000، وفق تقييم جديد أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة الدولية



وكشف التقييم أن أوروبا تستضيف أكبر عدد من المهاجرين (82 مليونا)، تليها أمريكا الشمالية (59 مليونا) وشمال إفريقيا وغرب آسيا (49 مليونا).


وعلى المستوى القُطري، يقيم حوالي نصف إجمالي المهاجرين في 10 بلدان فقط، وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد منهم (51 مليونا)، أي ما يعادل حوالي 19% من إجمالي المهاجرين في العالم.


وتستضيف ألمانيا والسعودية ثاني أكبر عدد من المهاجرين (13 مليون لكل منهما)، تليهما روسيا (12 مليون)، وبريطانيا (10 ملايين)، ثم الإمارات (9 ملايين)، ففرنسا وكندا وأستراليا (حوالي 8 ملايين لكل منها) وإيطاليا (6 ملايين).


وفي ما يتعلق بدول المصدر، وأوضحت الأمم المتحدة أن ثلث إجمالي المهاجرين ينحدر من عشرة بلدان فقط، حيث تمثل الهند البلد الأصلي الرائد.




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