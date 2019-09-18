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رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في حديث اذاعي - أريد ان اكون رئيسا للمعارضة وأن اتلقى توجيهات أمنية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء في حديث اذاعي انه يسعى ليكون رئيسا للمعارضة في الحكومة الاسرائيلية وان يتلقى ايضا ارشادات وتوجيهات امنية .






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