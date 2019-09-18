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أسعد غانم : نتائجنا اقل بكثير من توقعاتنا،وشعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجرية الماضي



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جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حزب الوحدة الشعبية اسعد غانم صباح اليوم الاربعاء : "خلال الشهرين السابقين قام أعضاء ونشطاء حزب الوحدة الشعببة بنشاط جبار. حاولنا جهدنا الوصول الى كل الناس واستقبلنا بحفاوة وكرم في كل حارة وبيت وشارع، فشكرا لكل من شارك في هذه النشاطات".



وأضاف البيان: "النتائج بالتأكيد لا تعكس ما سمعنا في الشارع، لكن الصندوق هو الفيصل، ونتائجنا هي اقل بكثير من توقعاتنا، والحقيقة انه لا يوجد تفسير منطقي لذلك. نحن نقبل بانفتاح هذه النتيجة، ونعتقد بان شعبنا اختار المشتركة لإيمانه بانها ستتعلم من تجربة الماضي وستكون مستعدة أكثر لمواجهة المهمات مستقبلا، من جهتنا نأمل ذلك متمنين للمشتركة التوفيق في قيادة مجتمعنا والنجاح في احداث تغييرات جدية وحقيقية في السياسة وما يتعداها. من ناحيتنا يجب ان نفكر اكثر في النتائج ونحاول استيعابها، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة. الان فترة للراحة والتفكير فيما حدث . شكرًا لوسائل الاعلام ومنصات الفيس بوك على استقبالنا واتاحة الفرصة لعرض مواقفنا" 




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