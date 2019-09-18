أسعد, غانم, :, نتائجنا, اقل, بكثير, من, توقعاتنا،وشعبنا, اختار, المشتركة, لإيمانه, بانها, ستتعلم, من, تجرية, الماضي,

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قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء في حديث اذاعي انه...
أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22 حصول كل من حزب "الليكود"،...
الخليل - لقي كل من ناجي جميل رشدي مناصرة 19 عام وامير محمد رشدي مناصرة 19 عام ...
أعربت "القائمة العربية المشتركة" عن رضاها عن نتائج استطلاعات الرأي لانتخابات...
أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة...
انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية لقناة 13 افادت القناة...
اليوم الاربعاء 2019/09/18: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...
صرح رئيس حزب ابيض ازرق بيني غانتس ان الحزب افلح في انجاز مهمته ليصبح اكبر حزب في...
القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو حطابا امام حشد من انصار حزبه قائلا...
لقي الشاب الشاب مراد خليل كتكت 19.5 عاماً مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...