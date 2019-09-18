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بعد فرز 92% من الاصوات - المشتركة تحظى ب12 مقعدا و الليكود وكاحول-لافان 32 مقعدا ويسرائيل بيتنو 9 مقاعد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22 حصول كل من حزب "الليكود"، و"كاحول-لافان" على 32 مقعدا لكل منهما، فيما حصلت القائمة المشتركة على 12، وذلك بعد فرز نحو 92% من الأصوات.

كما أظهرت النتائج حصول "يسرائيل بيتنو" على 9 مقاعد، و"شاس" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 8 مقاعد، و"إلى اليمين" 7 مقاعد، و "العمل-غيشر" 6 مقاعد، بينما "المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد، فيما لم يتخطى "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم.


وتشير النتائج على التوجه نحو تعادل بين معسكر اليمين بحصوله على 56 مقعدا وبين معسكر المركز –اليسار الذي حصل على 55 مقعدا، دون حزب "يسرائيل بيتنوا" الذي حصل على 9 مقاعد.


وتصعب هذه النتائج مهمة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بتشكيل حكومة بشكل منفصل، وتعزز دعوات، أفيغدور ليبرمان، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتفادي إمكانية الذهاب إلى انتخابات ثالثة.


وتأتي هذه النتائج بعد فرز 4055141 من الأصوات، فيما أجلت لجنة الانتخابات المركزية الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية والذي كان مقررا، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب التغير الذي أحدث بطريقة فحص وإدخال المعطيات للموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.


وحتى الساعة السادسة صباحا، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن الانتهاء من فرز 1912015 من الأصوات، والتي تشكل نحو 43% من أصوات الناخبين، علما أنه تم فرز أكثر من 90% من المغلفات.


وبررت اللجنة التأخير بالإعلان عن النتائج الرسمية، لمنع حدوث أي خطأ وفحص شبهات تزييف قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.


يذكر أن استطلاعات الرأي لمحاطات التلفزة أظهرت تصدر قائمة "كاحول لافان"، بفارق ضئيل عن الليكود، وسط عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة حسب التحالفات الحالية، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 12 -15 مقعدا.


بحسب هذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى عدد من المقاعد يتراوح بين 4 - 7 ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل القائمة المشتركة عن انتخابات نيسان الماضي في كافة الاستطلاعات، وكذلك حزب "يسرائيل بيتينو".


تصوير - afp




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