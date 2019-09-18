مصرع, 4, شبان, و, 3, اصابات, حرجة, بحادث, سير, في, الخليل,

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قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء في حديث اذاعي انه...
جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس حزب الوحدة الشعبية اسعد غانم صباح اليوم الاربعاء :...
أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الـ22 حصول كل من حزب "الليكود"،...
أعربت "القائمة العربية المشتركة" عن رضاها عن نتائج استطلاعات الرأي لانتخابات...
أعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن حزبه هو من سيحدد رئيس الحكومة...
انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية لقناة 13 افادت القناة...
اليوم الاربعاء 2019/09/18: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...
صرح رئيس حزب ابيض ازرق بيني غانتس ان الحزب افلح في انجاز مهمته ليصبح اكبر حزب في...
القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو حطابا امام حشد من انصار حزبه قائلا...
لقي الشاب الشاب مراد خليل كتكت 19.5 عاماً مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...