مصرع, 4, شبان, و, 3, اصابات, حرجة, بحادث, سير, في, الخليل,

الخليل - لقي كل من ناجي جميل رشدي مناصرة 19 عام وامير محمد رشدي مناصرة 19 عام وعبدالله عطا محمد مناصرة 19 عاما واحمد محمد رشدي مناصرة 14 عاما مصرعهم وجميعهم من سكان بلدة بني نعيم شرق الخليل واصيب 3 اخرون وصفت اصاباتهم بالحرجة بحادث سير وقع فجر اليوم الاربعاء على الطريق الالتفافي شرق مدينة الخليل .وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الحادث وقع فجر اليوم الاربعاء في منطقة بيت عنون شرق مدينة الخليل بين مركبه من نوع اودي واخرى من نوع بيجو نتج عن الحادث وفاة سائق البيجو و 3 مسافرين بداخلها وأصيب 3 اخرين باصابات وصفت بالحرجه.واضاف ان خبراء الحوادث بشرطة المرور باشروا اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث كما تم ابلاغ النيابة العامة لاستكمال الاجراءات .وناشد ارزيقات كافة السائقين بضرورة الالتزام بالسرعة المسموحة قانونا وظروف الطريق وكافة قوانين السير وشاخصاته