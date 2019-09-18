اعتقال, فنان, عربي, في, فرنسا, بنفس, تهمة, سعد, لمجرد,

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خلال استضافتها في برنامج “The Insider بالعربي”، المذاع على قناة دبي الفضائية كشفت...
نشرت الممثلة نسرين طافش عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي...
نشر الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر...
ذكرت مجلة نواعم الفنية أن الفنانة شيرين عبد الوهاب عادت إلى مصر يوم أمس، بعد رحلة...
توفيت المغنية التونسية منيرة حمدي اليوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 54...
رغم اعلانها عن طلاقها من زوجها هادي أسمر برسالة نشرتها عبر حسابها الخاص على...
لفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد أنظار الجمهور إليها في حفل زفافها على الفنان أحمد...
طمأنت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها على صحة والدها...
أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسميا عن انفصالها عن زوجها السيد هادي...
بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام والفن ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي...