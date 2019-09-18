نافاس, يتوعد, ريال, مدريد,

رفع كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي قبل مواجهة فريقه السابق، ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكتب نافاس، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باللغتين الفرنسية والإسبانية "ذكريات رائعة وخبرات عديدة وحب كبير".واستدرك الحارس الكوستاريكي "لكن هدفي يدور فقط حول تحقيق الفوز".وانتقل كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية، ضمن صفقة تبادلية انضم بموجبها ألفونس أريولا حارس مرمى سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة.يذكر أن نافاس لعب بصفوف ريال مدريد 5 مواسم، بعدما انضم من ليفانتي، وحقق بقميص الملكي عدة إنجازات محلية وقارية وعالمية، أبرزها الدوري الإسباني ومونديال الأندية، ولقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.