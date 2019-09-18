تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-18 05:50:02 ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة |  2019-09-18 05:45:57 انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية |  2019-09-18 05:42:02 الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا |  2019-09-18 03:01:29 غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-18 03:14:51 نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية |  2019-09-18 05:30:21 مقتل مراد خليل كتكت 19.5 عاماً باطلاق نار في جسر الزرقاء |  2019-09-17 22:12:08 ايمن عودة:نحن القوة الثالثة ونتنياهو لن يشكل الحكومة |  2019-09-18 01:31:14 مصرع شابين واصابة اخرين في حادث مروع قرب كريات اربع |  2019-09-18 00:14:28 برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند |  2019-09-18 01:12:41 ردود فعل في الحلبة السياسية على نتائج الانتخابات |  2019-09-17 22:00:32 محتلن:نتائج العينات التلفزيونية تشير الى تقدم ازرق ابيض على الليكود والمشتركة 15 مقعداً |  2019-09-17 22:26:46 يركا:شخص يقوم بقطع التيار الكهربائي وأخذ بعض المغلفات |  2019-09-17 19:05:03 ايمن عودة:الوضع يشير إلى اتجاه مقلق- شعبنا يجب أن لا نقبل بذلك |  2019-09-17 18:51:05 اغلاق صناديق الاقتراع في الناصرة ونسبة التصويت فوق ال65 بالمئة |  2019-09-17 18:43:18 53% يدلون بأصواتهم في البلاد 40% في المجتمع العربي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نافاس يتوعد ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفع كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي قبل مواجهة فريقه السابق، ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وكتب نافاس، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باللغتين الفرنسية والإسبانية "ذكريات رائعة وخبرات عديدة وحب كبير".


واستدرك الحارس الكوستاريكي "لكن هدفي يدور فقط حول تحقيق الفوز".


وانتقل كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية، ضمن صفقة تبادلية انضم بموجبها ألفونس أريولا حارس مرمى سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة.


يذكر أن نافاس لعب بصفوف ريال مدريد 5 مواسم، بعدما انضم من ليفانتي، وحقق بقميص الملكي عدة إنجازات محلية وقارية وعالمية، أبرزها الدوري الإسباني ومونديال الأندية، ولقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.




كلمات متعلقة

نافاس, يتوعد, ريال, مدريد,

تابعونــا

برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند 2019-09-18 | 00:14:28

اقتنص برشلونة، نقطة تعادل ثمينة من أنياب مُضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما...

ليوناردو: وضع نيمار صعب لأنه يتحدث كثيرًا ليوناردو: وضع نيمار صعب لأنه يتحدث كثيرًا 2019-09-16 | 22:57:42

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن مشكلة نيمار، لم تنته بشكل...

24 ساعة تحسم موقف ميسي من لقاء دورتموند 24 ساعة تحسم موقف ميسي من لقاء دورتموند 2019-09-16 | 20:49:47

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنه لم يحسم بشكل نهائي موقف...

لاعب باريس السابق يبرر هجوم الجماهير على نيمار لاعب باريس السابق يبرر هجوم الجماهير على نيمار 2019-09-16 | 15:00:44

برر باولو سيزار، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي السابق، الهجوم...

جدول وتوقيت مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا جدول وتوقيت مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا 2019-09-16 | 15:00:04

تفتتح غدا الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8...

شاهدوا - بكاء رونالدو بعد مشاهدة فيديو لوالده المتوفى شاهدوا - بكاء رونالدو بعد مشاهدة فيديو لوالده المتوفى 2019-09-16 | 13:40:57

أجهش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بالبكاء بعد ظهور لقطات...

زيدان يستعد لإطلاق BBH في موقعة سان جيرمان زيدان يستعد لإطلاق BBH في موقعة سان جيرمان 2019-09-16 | 12:01:10

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار...

مايسترو الريال بديل بوجبا الأول في مانشستر يونايتد مايسترو الريال بديل بوجبا الأول في مانشستر يونايتد 2019-09-16 | 10:08:06

حدد مانشستر يونايتد بديلًا لبول بوجبا، حال رحيله عن أولد ترافورد، بنهاية الموسم...

كريستيانو رونالدو يستعد بشكل خاص لأتلتيكو مدريد كريستيانو رونالدو يستعد بشكل خاص لأتلتيكو مدريد 2019-09-16 | 08:29:07

واصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الاستعداد بشكل خاص لموقعة أتلتيكو مدريد،...

بيكهام يتحرك خطوة جديدة من أجل خطف ميسي بيكهام يتحرك خطوة جديدة من أجل خطف ميسي 2019-09-15 | 13:31:49

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إمكانية رحيل الأرجنتيني...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا غرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة اتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب مصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربياطلاق نار الناصرة اصابات 3 اشخاص حي الشرقي شارع اكسال الشرطة اعتقال مشتبه فتى 16 عاما يقود سيارة شفاعمرو اعتقال أب تحقيق شوارع مدينة سير شرطة ريفلين عائلة ناصر الطيرة معزيا وفاة رئيس الدولة روبين ليان عملية اسطنبول ارهابية كرنفال الطفولة مدينة الناصرة مشاركة واسعة اهالي اطفال مفرق بيت كاما مدينة رهط النقب حادث طرق مروع شاحنة سيارة اصابة خطيرة متوسطة اعتقال شاب حافلة مدخل طبريا سكين تنفيذ عملية طعن شهيد محمد زبيدات منيب طربيه تناوب نائب رئيس بلدية سخنين مازن غنايم تعيين حادث طرق عرب الشبلي سيارة شاحنة اصابة خطيرة شاب مروحية مستشفى رمبام شرطة اسعاف 5 اصابات حرجة خطيرة حادث طرق مروع قرب برطعة كفر قرع سيارة فتاة قاصر اعتقال نيتها الاستشهاد الرينة فيسبةك تمديد تنفيذ عملية معادية عماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com