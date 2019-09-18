تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-18 05:50:02 ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة |  2019-09-18 05:45:57 انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية |  2019-09-18 05:42:02 الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا |  2019-09-18 03:01:29 غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-18 03:14:51 نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية |  2019-09-18 05:30:21 مقتل مراد خليل كتكت 19.5 عاماً باطلاق نار في جسر الزرقاء |  2019-09-17 22:12:08 ايمن عودة:نحن القوة الثالثة ونتنياهو لن يشكل الحكومة |  2019-09-18 01:31:14 مصرع شابين واصابة اخرين في حادث مروع قرب كريات اربع |  2019-09-18 00:14:28 برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند |  2019-09-18 01:12:41 ردود فعل في الحلبة السياسية على نتائج الانتخابات |  2019-09-17 22:00:32 محتلن:نتائج العينات التلفزيونية تشير الى تقدم ازرق ابيض على الليكود والمشتركة 15 مقعداً |  2019-09-17 22:26:46 يركا:شخص يقوم بقطع التيار الكهربائي وأخذ بعض المغلفات |  2019-09-17 19:05:03 ايمن عودة:الوضع يشير إلى اتجاه مقلق- شعبنا يجب أن لا نقبل بذلك |  2019-09-17 18:51:05 اغلاق صناديق الاقتراع في الناصرة ونسبة التصويت فوق ال65 بالمئة |  2019-09-17 18:43:18 53% يدلون بأصواتهم في البلاد 40% في المجتمع العربي |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

روسي يعثر على كنز قديم في بيت أجداده



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عثر مواطن روسي من مدينة ترويتسك بمقاطعة تشيليابينسك خلال عمليات ترميم وصيانة بيته القديم الذي ورثه عن أجداده، على كنز ثمين.



تضمن هذا الكنز القديم الذي عثر عليه الرجل نقودا نحاسية ومحفظة نقود جلدية تحتوي على أوراق نقدية بفئات متنوعة تعود إلى عهد إمبراطورية روسيا القيصرية، مع سندات مالية قصيرة الأجل بمبالغ كبيرة في تلك الفترة، وكذلك وجد موسى الحلاقة وسكينا وحقنا طبية صغيرة في علبتها الأصلية.


كما وجد في المكان ذاته قطعا من الفرو لا تزال بحالة جيدة.


وتجدر الإشارة إلى أجداد هذا المواطن كانوا يمتهنون صناعة قبعات الفرو، وهذا يعني أنهم في تلك الفترة كانوا ميسوري الحال.
وقرر الرجل إهداء جزء من الكنز إلى متحف المسجد والاحتفاظ بالباقي لأحفاده.




كلمات متعلقة

روسي, يعثر, على, كنز, قديم, في, بيت, أجداده,

تابعونــا

سرقة مرحاض ذهبي بمليون جنيه إسترليني من قصر تشرشل سرقة مرحاض ذهبي بمليون جنيه إسترليني من قصر تشرشل 2019-09-16 | 15:00:14

تبحث الشرطة البريطانية عن مرحاض ذهبي، سرقه لصوص من قصر بلاينهايم، حيث ولد الزعيم...

أب ينتحر يوم زفاف إبنته !! أب ينتحر يوم زفاف إبنته !! 2019-09-16 | 13:45:24

ذكرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن قيام رجلا بريطانيا يدعي ” جون إيفانز ”...

ميغان ماركل تعايد زوجها الأمير هاري بكلمات مليئة بالحب ميغان ماركل تعايد زوجها الأمير هاري بكلمات مليئة بالحب 2019-09-16 | 12:11:04

عايدت دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ زوجها دوق ساسكس ​الأمير هاري​، بكلمات نشرتها...

4 ميزات "مهمة" في آيفون 11 بانتظاركم 4 ميزات "مهمة" في آيفون 11 بانتظاركم 2019-09-16 | 08:25:49

تضمنت النسخة الجديدة من هاتف آيفون 11، الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء الماضي، ميزات...

اكتشاف اختلافات بإدراك معاني الألوان حول العالم! اكتشاف اختلافات بإدراك معاني الألوان حول العالم! 2019-09-15 | 13:34:58

أُجريت دراسة استقصائية جديدة لمعرفة كيفية إدراك معاني الألوان المختلفة في جميع...

حدث بالفعل.. العثور على أفعى برأسين يتحركان بشكل مستقل حدث بالفعل.. العثور على أفعى برأسين يتحركان بشكل مستقل 2019-09-15 | 11:05:40

عثر على أفعى حديثة الولادة برأسين في باين بارينز بولاية نيوجيرسي الأميركية، وهو...

مسؤولة روسية تحتفل بزفافها في سيارة دفن الموتى! مسؤولة روسية تحتفل بزفافها في سيارة دفن الموتى! 2019-09-15 | 09:40:13

فاجأت مرشحة الرئاسة الروسية السابقة، كسينيا سوبتشاك، ناخبيها ومعجبيها بموكب...

جسد الإنسان يتحرك لأكثر من عام بعد الوفاة! جسد الإنسان يتحرك لأكثر من عام بعد الوفاة! 2019-09-15 | 07:38:21

أثبت فريق أسترالي، في دراسة جديدة، أن الأجساد البشرية تتحرك "بشكل كبير" لأكثر من...

بعد 22 عاما.. غوغل إيرث يكشف "الجثة المفقودة" بعد 22 عاما.. غوغل إيرث يكشف "الجثة المفقودة" 2019-09-13 | 10:06:30

في نوفمبر 1997، خرج وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى...

أم تبيع طفليها التوأم من أجلى هاتف أم تبيع طفليها التوأم من أجلى هاتف 2019-09-13 | 08:22:46

اعتقلت الشرطة امرأة أقدمت على بيع طفليها التوأم، من أجل سداد ديون متراكمة عليها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يمه زيمر قرية مدرسة تخريج احتفال طلاب الفوج الاربعين الثالث 43 مدرسة جثة سيارة محروقة مدينة طبريا اطفاء حريق اخماد اعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة ثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديداختتام دوري الصحابه كرة القدم شهر رمضان المبارك الناصرة مباريات علي سلام بلدية سطو مسلح فرع بنك الجديدة المكر مسلح سرقة مبلغ من المال مصرع عامل عربي منطقة الناصرة سقط من ارتفاع شاهق كفر كنا اردني الاصلبث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة احتراق بيت طمرة اضرار جسيمة دون اصابات نار اطفاء اخماد الشرطة اسعاف طعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف حيفا اعتقال مواطنين عرب جنائيات سيارات مصادرة اسلحة دراجة مائية نارية عبير كوردوفا نصير الناصرة امريكا ترنيمة في غابة غناء كهرباء امطار 15 الف بيت انقطاع شركة عطل طبيب فريد نعمة بولص شفاعمرو وفاة انتقل الى رحمة الله مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com