ما, الوضعية, الصحيحة, للجسم, عند, ركوب, الدراجة؟,

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يُعد فيتامين E أحد أهم الفيتامينات للعناية بالبشرة، وذلك لاحتوائه على العديد من...
يعتبر فيتامين "د" من المغذيات الأساسية لوظائف الهرمونات، ونضارة البشرة، وقوة...
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب،...
حذر المعهد الاتحادي الألماني للأمراض المعدية من أن التهاب القرنية...
مع اقتراب فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتظهر معها مشكلة التهاب...
: يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الموز في الصباح الباكر عوضا عن وجبة الإفطار، اعتقادا...
للبيض فوائد كثيرة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية والبروتينات، إضافة إلى...
وجدت دراسة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدا للدماغ وأنه يمنع التدهور المعرفي...
بدأ إعطاء المضادات الحيوية للحيوانات في المزارع منذ الأربعينات من القرن الماضي...
يعتبر فيتامين سي أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في المراحل العمرية...