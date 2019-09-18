تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-18 05:50:02 ليبرمان : نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة المقبلة |  2019-09-18 05:45:57 انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية |  2019-09-18 05:42:02 الطقس - ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدا |  2019-09-18 03:01:29 غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية |  2019-09-18 03:14:51 نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية |  2019-09-18 05:30:21 مقتل مراد خليل كتكت 19.5 عاماً باطلاق نار في جسر الزرقاء |  2019-09-17 22:12:08 ايمن عودة:نحن القوة الثالثة ونتنياهو لن يشكل الحكومة |  2019-09-18 01:31:14 مصرع شابين واصابة اخرين في حادث مروع قرب كريات اربع |  2019-09-18 00:14:28 برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند |  2019-09-18 01:12:41 ردود فعل في الحلبة السياسية على نتائج الانتخابات |  2019-09-17 22:00:32 محتلن:نتائج العينات التلفزيونية تشير الى تقدم ازرق ابيض على الليكود والمشتركة 15 مقعداً |  2019-09-17 22:26:46 يركا:شخص يقوم بقطع التيار الكهربائي وأخذ بعض المغلفات |  2019-09-17 19:05:03 ايمن عودة:الوضع يشير إلى اتجاه مقلق- شعبنا يجب أن لا نقبل بذلك |  2019-09-17 18:51:05 اغلاق صناديق الاقتراع في الناصرة ونسبة التصويت فوق ال65 بالمئة |  2019-09-17 18:43:18 53% يدلون بأصواتهم في البلاد 40% في المجتمع العربي |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ما الوضعية الصحيحة للجسم عند ركوب الدراجة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كثيراً ما يُعتمد على الدراجة الهوائية لشراء مستلزمات المنزل، أو الذهاب إلى العمل، أو التنزه في الهواء الطلق، وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال عن الوضعية الصحيحة للجسم أثناء ركوب الدراجات الهوائية.



وللإجابة على هذا التساؤل أوضحت كريستين زيبيرت، طبيبة العظام بمستشفى هامبورغ إيبندورف الجامعي، قائلة: "عادة ما ترجع وضعية الجلوس على الدراجة الهوائية إلى الذوق الشخصي"، ولكن هناك عدة عوامل أخرى تحدد الوضعية الصحيحة للظهر وأجزاء الجسم الأخرى أثناء ركوب الدراجة الهوائية.


وتشتمل هذه العوامل مثلا الأمراض، التي قد يعاني منها المرء، فإذا كان مقعد الجلوس منخفضاً للغاية، فإن ذلك يؤدي إلى تهيج مفاصل الذين يعانون من التهاب مفاصل الورك، نظراً لأن زيادة الانحناء تؤدي إلى ضغط رأس الفخذ في التجويف الحقي.


 أما الذين يعانون من مشاكل في الظهر فعليهم الامتناع عن الانحناء كثيراً للأمام عند ركوب الدراجات الهوائية.


ويؤثر نوع الدراجة أيضاً على الوضعية السليمة للجسم، ويختلف الجلوس على الدراجات الجبلية عن الموديلات المخصصة للسباقات أو السير في المدن، ونصحت الطبيبة الألمانية قائلة: "من الناحية المثالية يجب أن يشكل الجزء العلوي من الجسم والذارعين زاوية 90 درجة"، إذ تعمل هذه الوضعية على تخفيف الحمل عن الكتفين.




كلمات متعلقة

ما, الوضعية, الصحيحة, للجسم, عند, ركوب, الدراجة؟,

تابعونــا

فيتامين E .. يقوي المناعة ويحافظ على البشرة فيتامين E .. يقوي المناعة ويحافظ على البشرة 2019-09-16 | 22:51:25

يُعد فيتامين E أحد أهم الفيتامينات للعناية بالبشرة، وذلك لاحتوائه على العديد من...

4 مخاطر يسببها نقص فيتامين د 4 مخاطر يسببها نقص فيتامين د 2019-09-16 | 13:33:34

يعتبر فيتامين "د" من المغذيات الأساسية لوظائف الهرمونات، ونضارة البشرة، وقوة...

‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب! ‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب! 2019-09-16 | 10:09:10

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن ‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب،...

هذا الالتهاب يهددك بالعمى!! هذا الالتهاب يهددك بالعمى!! 2019-09-16 | 08:24:58

حذر المعهد الاتحادي الألماني للأمراض المعدية من ‫أن التهاب القرنية...

نصائح مفيدة لعلاج التهاب الحلق نصائح مفيدة لعلاج التهاب الحلق 2019-09-15 | 13:33:11

مع اقتراب فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتظهر معها مشكلة التهاب...

لماذا ينصح بالامتناع عن تناول الموز كوجبة إفطار؟ لماذا ينصح بالامتناع عن تناول الموز كوجبة إفطار؟ 2019-09-15 | 11:05:13

: يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الموز في الصباح الباكر عوضا عن وجبة الإفطار، اعتقادا...

3 إضافات على البيض لتسريع خسارة الوزن 3 إضافات على البيض لتسريع خسارة الوزن 2019-09-15 | 09:39:18

للبيض فوائد كثيرة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية والبروتينات، إضافة إلى...

علماء يكشفون أهمية الشاي لصحة الدماغ علماء يكشفون أهمية الشاي لصحة الدماغ 2019-09-15 | 07:30:58

وجدت دراسة أن شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدا للدماغ وأنه يمنع التدهور المعرفي...

احذر من خطر المضادات الحيوية على الدجاج حتى المشوي منه احذر من خطر المضادات الحيوية على الدجاج حتى المشوي منه 2019-09-14 | 22:34:47

بدأ إعطاء المضادات الحيوية للحيوانات في المزارع منذ الأربعينات من القرن الماضي...

يقي من الأمراض ويحارب الشيخوخة.. هذه فوائد فيتامين سي يقي من الأمراض ويحارب الشيخوخة.. هذه فوائد فيتامين سي 2019-09-14 | 11:15:24

يعتبر فيتامين سي أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في المراحل العمرية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انقلاب سيارة ام الفحم حادث طرق شارع 65 اصابات نساء الشرطة اسعاف أشرف برهوم جائزة ممثل مهرجان مالمو سينما عربية ترشيحا جائزة افضل اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى رصاصات طائشة الفحم دون اصابات تستقر بيت منزل ام فتاة اداريا اعتقال الناصرة استشهاد شهيدة نيتها تنفيذ عملية طعن مخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال يافا تتشح سواد تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق نعيم اولجا انجيلي الفريديس شاحنة دهس ام الفحم فتاة شرطة اصابة مستشفى علاج ثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء بيرم كيال نجم فريق برايتون الانجليزي يحتفل عيد ميلاد ابنه بيرلو اللاعب جسر الزرقاء مساعدة فتى تناشد علاج يونس جربان التلاسيميا فقر دم الاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولشجار طعن اطلاق نار اصابات قرية كفر ياسيف الشرطة اسعاف مستشفى حريق قرب البيوت استنفار اخماد اطفاء قرية الشرطة الحر اشعة الشمس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com