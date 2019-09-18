ليبرمان, :, نحن, من, سيقرر, من, يكون, رئيس, الحكومة, المقبلة,

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أعربت "القائمة العربية المشتركة" عن رضاها عن نتائج استطلاعات الرأي لانتخابات...
انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية لقناة 13 افادت القناة...
اليوم الاربعاء 2019/09/18: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات...
صرح رئيس حزب ابيض ازرق بيني غانتس ان الحزب افلح في انجاز مهمته ليصبح اكبر حزب في...
القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو حطابا امام حشد من انصار حزبه قائلا...
لقي الشاب الشاب مراد خليل كتكت 19.5 عاماً مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...
قال رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة بعد اعلان نتائج العينات:"الآن نقول لأبناء...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين في حادث مروع قرب مستوطنة كريات اربع. الطواقم الطبية...
قال رئيس الدولة رؤوفين رفلين انه ينوي فور حصوله على النتائج النهائية للانتخابات...
اغلقت في تمام الساعة العاشرة صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست اال22 . وشهدت...