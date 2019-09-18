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انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية



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انجاز كبير للقائمة المشتركة- 15 مقعدا بحسب النتائج الاولية لقناة 13


افادت القناة 15 المتلفزة ان القائمة المشتركة ستحصل بحسب النتائج الاولية للانتخابات على 15 مقعدا مما يشكل ارتفاعا باربعة مقاعد عن الانتخابات السابقةوتشير كافة العينات الى فشل رئيس الوزراء نتنياهو في الحصول على اغلبية ال 61 مقعدا المطلوبة لتشكيل الحكومة كما لم يحصل بيني غانتس رئيس حزب كاحول لافان على الاغلبية اللازمة


مما يجعل حزب لبرمان - اسرائيل بيتنا بيضة القبان في عملية التشكيل .


وقال الدكتور احمد الطيبي من اقطاب القائمة ان عهد نتنياهو قد ولى وانه يتطلع الى عهد جديد يتم فيه التعامل مع المواطنين العرب على قدم المساواة . 


وقال ايمن عودة رئيس القائمة انه اجرى اتصالات مع رئيس كاحول لافان غانتس قبل الانتخابات وانه يتوقع ان يتم اجراء اتصالات مماثلة حاليا.




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