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غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح رئيس حزب ابيض ازرق بيني غانتس ان الحزب افلح في انجاز مهمته ليصبح اكبر حزب في إسرائيل بحسب النتائج الحالية مشيرا الى انه يجب انتظار النتائج الحقيقيةواكد غانتس ان نتنياهو لم يفلح في الفوز بالانتخابات وان خزب كاحول لافان اثبت انه حزب فعال وانه سيبقى لامد طويل وأضاف ان المواطنين الإسرائيليين يقولون لا للتحريض ونعم للوحدة لا للفساد ونعم لطهارة الذيل ونعم لإسرائيل الديمقراطية


واعتبر غانتس ان اليوم تبدا الرحلة لاصلاح المجتمع الإسرائيلي وام ما يقلقه ليس التحديات الأمني لكبيرة وانما الانشقاقات في المجتمع الإسرائيلي والتي يجب ردمها .وتابع غانتس يقول انه بدأ باتصالات مع حزبي العمل غيشر والمعسكر الديمقراطي وليبرمان وانه ينوي التحدث مع كافة التيارات .واكد غانتس انه يسعى الى تشكبل حكومة وحدة وطنية ووضع حدة للانشقاق والاتجاه نحو المصالحة ومجتمع إسرائيلي عادل وسليم  وجلب السلام لمواطني الدولة جميعا

 وافيد ان غانتس اتصل مع رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة واتفق معه على الاجتماع لمواصلة الاتصالات .
غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية




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