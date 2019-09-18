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نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو حطابا امام حشد من انصار حزبه قائلا انه يسعى الى تشكيل حكومة مع كل تيار صهيوني في البلاد وانه يتفاوض مع أحزاب اليمين من اجل تشكيل حكومة كهذه

وأضاف ان دولة إسرائيل تقف امام فرص كبيرة وتواجه تحديات جمة امنية من جانب ايران وان خطة ترامب التي ستطرح قريبا ستشكل نقطة تحول تاريخية ويجب تشكيل حكومة قوية لتقوم بحماية الدولة كدولة الشعب اليهودي ولا يمكن لهذه الحكومة ان تعتمد على الأحزاب العربية المعادية لإسرائيل اذ انها ستقوم بحماية الدولة .
نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية




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