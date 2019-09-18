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مقتل شاب باطلاق نار في جسر الزرقاء



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء بعد منتصف الليلة الماضية .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة:"تلقت الشرطة بلاغ عن اطلاق نار غلى شاب(19عاماً) في جسر الزرقاء مما ادى الى اصابته بجراح حرجة نقل على اثرها للمستشفى وتم اعلان وفاته .
الشرطة باشرت التحقيق .
مقتل شاب باطلاق نار في جسر الزرقاء




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