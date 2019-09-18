مقتل, شاب, باطلاق, نار, في, جسر, الزرقاء,

لقي شاب مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء بعد منتصف الليلة الماضية .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة:"تلقت الشرطة بلاغ عن اطلاق نار غلى شاب(19عاماً) في جسر الزرقاء مما ادى الى اصابته بجراح حرجة نقل على اثرها للمستشفى وتم اعلان وفاته .الشرطة باشرت التحقيق .