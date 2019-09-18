مقتل, شاب, باطلاق, نار, في, جسر, الزرقاء,

كلمات متعلقةمقتل, شاب, باطلاق, نار, في, جسر, الزرقاء,
صرح رئيس حزب ابيض ازرق بيني غانتس ان الحزب افلح في انجاز مهمته ليصبح اكبر حزب في...
القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو حطابا امام حشد من انصار حزبه قائلا...
قال رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة بعد اعلان نتائج العينات:"الآن نقول لأبناء...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين في حادث مروع قرب مستوطنة كريات اربع. الطواقم الطبية...
قال رئيس الدولة رؤوفين رفلين انه ينوي فور حصوله على النتائج النهائية للانتخابات...
اغلقت في تمام الساعة العاشرة صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست اال22 . وشهدت...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ، حول...
قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة:"خلال الساعتين الأخيرتين تراجعت نسبة...
ارتفعت نسبة التصويت في مدينة الناصرة حتى ساعات المساء الى 45% حسب ما افاد مراسل...
عند الساعة الثانية ظهراً فتحت صناديق الاقتراع امام المصوتين للاستفتاء الشعبي ضمن...