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مصرع شابين واصابة اخرين في حادث مروع قرب كريات اربع



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لقي شابين مصرعهما واصيب اخرين في حادث مروع قرب مستوطنة كريات اربع.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى واعلنت وفاة شابين.


الشرطة باشرت التحقيق.





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