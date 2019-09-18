مصرع, شابين, واصابة, اخرين, في, حادث, مروع, قرب, كريات, اربع,

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غانتس:شرعت في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية 2019-09-18 | 03:01:29 صرح رئيس حزب ابيض ازرق بيني غانتس ان الحزب افلح في انجاز مهمته ليصبح اكبر حزب في...

نتنياهو : لا يمكن تشكيل حكومة تعتمد على الاحزاب العربية 2019-09-18 | 03:14:51 القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو حطابا امام حشد من انصار حزبه قائلا...

مقتل شاب باطلاق نار في جسر الزرقاء 2019-09-18 | 03:50:21 لقي شاب مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء بعد منتصف الليلة الماضية...

ايمن عودة:نحن القوة الثالثة ونتنياهو لن يشكل الحكومة 2019-09-17 | 22:12:08 قال رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة بعد اعلان نتائج العينات:"الآن نقول لأبناء...

ردود فعل في الحلبة السياسية على نتائج الانتخابات 2019-09-18 | 01:12:41 قال رئيس الدولة رؤوفين رفلين انه ينوي فور حصوله على النتائج النهائية للانتخابات...

محتلن:نتائج العينات التلفزيونية تشير الى تقدم ازرق ابيض على الليكود والمشتركة 15 مقعداً 2019-09-17 | 22:00:32 اغلقت في تمام الساعة العاشرة صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست اال22 . وشهدت...

يركا:شخص يقوم بقطع التيار الكهربائي وأخذ بعض المغلفات 2019-09-17 | 22:26:46 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ، حول...

ايمن عودة:الوضع يشير إلى اتجاه مقلق- شعبنا يجب أن لا نقبل بذلك 2019-09-17 | 19:05:03 قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة:"خلال الساعتين الأخيرتين تراجعت نسبة...

اغلاق صناديق الاقتراع في الناصرة ونسبة التصويت فوق ال65 بالمئة 2019-09-17 | 18:51:05 ارتفعت نسبة التصويت في مدينة الناصرة حتى ساعات المساء الى 45% حسب ما افاد مراسل...