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يركا:شخص يقوم بقطع التيار الكهربائي وأخذ بعض المغلفات



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ، حول العبث بالنظام في أحد صناديق الإقتراع في يركا حيث وفق الشبهات قام احد سكان القرية بقطع التيار الكهربائي وأخذ بعض المغلفات.

قوة من الشرطة العاملة في المكان قامت بإعادة النظام الى سريان العملية الإنتخابية وسوف يتم التحقيق معه في وقت لاحق.
تم توقيف التصويت في مركز التصويت حتى قرار آخر للجنة الإنتخابات.
*ستواصل شرطة إسرائيل العمل للحفاظ على النظام العام وضمان سريان الانتخابات بنزاهة وبشكل منتظم  وديمقراطي*.
يركا:شخص يقوم بقطع التيار الكهربائي وأخذ بعض المغلفات




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