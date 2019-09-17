يركا:شخص, يقوم, بقطع, التيار, الكهربائي, وأخذ, بعض, المغلفات,

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صرح رئيس حزب ابيض ازرق بيني غانتس ان الحزب افلح في انجاز مهمته ليصبح اكبر حزب في...
القى رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو حطابا امام حشد من انصار حزبه قائلا...
لقي شاب مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء بعد منتصف الليلة الماضية...
قال رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة بعد اعلان نتائج العينات:"الآن نقول لأبناء...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين في حادث مروع قرب مستوطنة كريات اربع. الطواقم الطبية...
قال رئيس الدولة رؤوفين رفلين انه ينوي فور حصوله على النتائج النهائية للانتخابات...
اغلقت في تمام الساعة العاشرة صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست اال22 . وشهدت...
قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة:"خلال الساعتين الأخيرتين تراجعت نسبة...
ارتفعت نسبة التصويت في مدينة الناصرة حتى ساعات المساء الى 45% حسب ما افاد مراسل...
عند الساعة الثانية ظهراً فتحت صناديق الاقتراع امام المصوتين للاستفتاء الشعبي ضمن...