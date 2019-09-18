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برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند



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اقتنص برشلونة، نقطة تعادل ثمينة من أنياب مُضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما تعادلا بدون أهداف، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا التعادل يحصد بوروسيا دورتموند نقطة ويحتل المركز الثالث بالمجموعة، وبنفس الرصيد يحل برشلونة في المركز الرابع، علمًا بأن إنتر ميلان وسلافيا براج يتقاسمان صدارة المجموعة بفارق الأهداف.
برشلونة يفلت بنقطة تعادل مثيرة أمام دورتموند




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