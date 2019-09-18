برشلونة, يفلت, بنقطة, تعادل, مثيرة, أمام, دورتموند,

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أكد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن مشكلة نيمار، لم تنته بشكل...
أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنه لم يحسم بشكل نهائي موقف...
برر باولو سيزار، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي السابق، الهجوم...
تفتتح غدا الثلاثاء، منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8...
أجهش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بالبكاء بعد ظهور لقطات...
يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في إطار...
حدد مانشستر يونايتد بديلًا لبول بوجبا، حال رحيله عن أولد ترافورد، بنهاية الموسم...
واصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الاستعداد بشكل خاص لموقعة أتلتيكو مدريد،...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن إمكانية رحيل الأرجنتيني...
بدا مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، متقبلا لهزيمة فريقه المفاجئة أمام نورويتش...