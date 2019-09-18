ردود, فعل, في, الحلبة, السياسية, على, نتائج, الانتخابات,

قال رئيس الدولة رؤوفين رفلين انه ينوي فور حصوله على النتائج النهائية للانتخابات البدء بمشاورات مع ممثلي الأحزاب المختلفة .وأضاف رفلين أن هذه الخطوة ستتخذ بالتنسيق الكامل مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسير.

نتنياهو يجري اتصالات لضمان تاييد شركائهواجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة محادثات مع القطب في حزب يمينا نفتالي بينت ورؤساء الأحزاب اليهودية المتدينة اريه درعي وموشيه غافني ويعقوف ليتسمان.واتفق السيد نتنياهو مع الأربعة على إقامة تعاون وثيق من اجل تشكيل حكومة وطنية.ليبرمان : يجب تشكيل حكومة وحدة وطنيةوصرح رئيس حزب اسرائيل بيتنا ان الخيار الوحيد هو تشكيل حكومة واسعة حكومة وحدة وطنية ويجب على رئيس الدولة ان يقوم بمهمة التوسط ولتشكيل الحكومة الواسعة واكد انه لا يبحث عن وظائف لنفسهالوزير كاتس : ننتظر ورود النتائج الحقيقيةهذا وقال الوزير الليكودي يسرائيل كاتس إن حزبه ينتظر الحصول على النتائج النهائية للانتخابات موضحا مع ذلك أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كان ولا يزال مرشح الحزب الوحيد لرئاسة الحكومة.وأضاف كاتس أن الليكود سيعمل بعد اعلان النتائج النهائية مع شركائه على تشكيل ائتلاف حكومي ثابت سيقود دولة إسرائيل إزاء التحديات التي تواجهها في هذه الفترة.ايمن عودة : نتنياهو غير قادر على تشكيل حكومةوعقب رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة على نتائج العينات التلفزيونية قائلا ان رئيس الوزراء غير قادر نظرا لهذه النتائج على تشكيل ائتلاف حكومي في حين قال النائب في القائمة أحمد الطبي ان هذه النتائج تشير الى ان عهد نتانياهو قد ولى.النائب زوهار النتائج مقلقة بالنسبة لليكودوبدوره قال النائب الليكودي ميكي زوهار إن نتائج العينات مقلقة ان كانت صحيحة لان الحديث يدور عن تعادل كتلتي اليمين والوسط يسار الامر الذي يؤدي الى طريق مسدود يكون فيه حزب إسرائيل بيتنا بيضة القبان.هوروفيتس :الفرصة سانحة لانقاذ الديموقراطيةوبدوره قال رئيس المعسكر الديموقراطي نيتسان هوروفيتس انه رغم وجوب الانتظار للنتائج الحقيقية للانتخابات فانه من الجلي ان الفرصة أصبحت سانحة لإنقاذ الديموقراطية الإسرائيلية.وناشد هوروفيتس رئيس حزب كاحول لافان العمل على تشكيل ائتلاف يقود الى التغيير وليس إقامة حكومة تسير على نهج نتنياهو.