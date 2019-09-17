اغلاق, صناديق, الاقتراع, :نتائج, قريبة, بين, نيتنياهو, وغانتس, والمشتركة, 13, مقعد,

وشهدت صناديق الاقتراع في الساعات الاخيرة اقبالا ملحوظا من قبل الناخبين .ومع اغلاق صناديق الاقتراع باشر المسؤولون في وزارة الداخلية والمنتدبين في صناديق الاقتراع بعملية فرز الاصوات .وبحسب العينات اللتي اجرتها القنوات الاسرائيلية :القتاة 13:حزب ابيض ازرق: 33الليكود: 31القائمة المشتركة:13القتاة 12:حزب ابيض ازرق :34الليكود :33المشتركة:11القناة 11:حزب ابيض ازرق :32الليكود :32المشتركة:12

اغلقت في تمام الساعة العاشرة صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست اال22 .

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