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اغلاق صناديق الاقتراع :نتائج قريبة بين نيتنياهو وغانتس والمشتركة 13 مقعد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اغلقت في تمام الساعة العاشرة صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست اال22 .

وشهدت صناديق الاقتراع في الساعات الاخيرة اقبالا ملحوظا من قبل الناخبين .

ومع اغلاق صناديق الاقتراع باشر المسؤولون في وزارة الداخلية والمنتدبين في صناديق الاقتراع بعملية فرز الاصوات .  


وبحسب العينات اللتي اجرتها القنوات الاسرائيلية :
القتاة 13:حزب ابيض ازرق: 33
الليكود: 31
القائمة المشتركة:13

القتاة 12:
حزب ابيض ازرق :34
الليكود :33
المشتركة:11

القناة 11:
حزب ابيض ازرق :32
الليكود :32
المشتركة:12
اغلاق صناديق الاقتراع :نتائج قريبة بين نيتنياهو وغانتس والمشتركة 13 مقعد




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