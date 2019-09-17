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ارتفاع نسبة التصويت في الناصرة 45%



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ارتفعت نسبة التصويت في مدينة الناصرة حتى ساعات المساء الى 45% حسب ما افاد مراسل الصنارة نت نقلا عن المقر المركزي للقائمة المشتركة .


وكانت نسبة التصويت منخفضة حتى ساعات الظهيرة وارتفعت بعد الساعة الثالثة بعد الظهر.

كما وتناشد القائمة المشتركة المواطنين بالخروج للتصويت بعد التحريض الكبير الذي تقوم به الاحزاب اليمينية منذ الصباح .




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