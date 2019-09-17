ارتفاع, نسبة, التصويت, في, الناصرة, 45%,

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قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة:"خلال الساعتين الأخيرتين تراجعت نسبة...
عند الساعة الثانية ظهراً فتحت صناديق الاقتراع امام المصوتين للاستفتاء الشعبي ضمن...
في الأيام الأخيرة تم إرسال قائمة تحتوي على 136 حسابات شخصية على منصة فيسبوك التي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ، حول...
جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الثلاثاء :" يواصل نتنياهو والليكود، ومع...
تشهد صناديق الاقتراع في قريتي بيت جن والبقيعة اقبالا من قبل الاهخالي وقد...
قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة :" في الانتخابات دائمًا تنخفض نسبة...
نسبة التصويت ببعض البلدات العربية: تل السبع ١٨.٨% كفرقاسم ١٧ رينة...
قام النائب د. يوسف جبارين بالإدلاء بصوته في حيّ الجبارين في أم الفحم، وذلك برفقة...
جاؤ في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...