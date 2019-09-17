ارتفاع, نسبة, التصويت, في, الناصرة, 45%,

وكانت نسبة التصويت منخفضة حتى ساعات الظهيرة وارتفعت بعد الساعة الثالثة بعد الظهر.كما وتناشد القائمة المشتركة المواطنين بالخروج للتصويت بعد التحريض الكبير الذي تقوم به الاحزاب اليمينية منذ الصباح .

ارتفعت نسبة التصويت في مدينة الناصرة حتى ساعات المساء الى 45% حسب ما افاد مراسل الصنارة نت نقلا عن المقر المركزي للقائمة المشتركة .

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