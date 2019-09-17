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53% يدلون بأصواتهم في البلاد 40% في المجتمع العربي



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أدلى أكثر من مليونين وثمانمائة وأربعة وثلاثين الف ناخب بأصواتهم في الانتخابات الجارية وذلك حتى الساعة 18:00 ويشكل هذا العدد ما نسبته 53% من مجمل أصحاب حق الاقتراع.


وتفيد المصادر أن هذه النسبة هي عالية بواحد فارزة خمسة بالمائة مقارنة مع الفترة الزمنية ذاتها خلال الانتخابات السابقة.

53% يدلون بأصواتهم في البلاد 40% في المجتمع العربي




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e e 2019-09-15 | 18:10:50

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