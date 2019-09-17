53%, يدلون, بأصواتهم, في, البلاد, 40%, في, المجتمع, العربي,

أدلى أكثر من مليونين وثمانمائة وأربعة وثلاثين الف ناخب بأصواتهم في الانتخابات الجارية وذلك حتى الساعة 18:00 ويشكل هذا العدد ما نسبته 53% من مجمل أصحاب حق الاقتراع.





وتفيد المصادر أن هذه النسبة هي عالية بواحد فارزة خمسة بالمائة مقارنة مع الفترة الزمنية ذاتها خلال الانتخابات السابقة.