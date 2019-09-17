أهل, البلد, يؤثرون:, رؤساء, السلطات, المحلية, يتوافدون, لادلاء, صوتهم, بالاستفتاء, الشعبي‎,

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قال النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة:"خلال الساعتين الأخيرتين تراجعت نسبة...
ارتفعت نسبة التصويت في مدينة الناصرة حتى ساعات المساء الى 45% حسب ما افاد مراسل...
في الأيام الأخيرة تم إرسال قائمة تحتوي على 136 حسابات شخصية على منصة فيسبوك التي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ، حول...
جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الثلاثاء :" يواصل نتنياهو والليكود، ومع...
تشهد صناديق الاقتراع في قريتي بيت جن والبقيعة اقبالا من قبل الاهخالي وقد...
قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة :" في الانتخابات دائمًا تنخفض نسبة...
نسبة التصويت ببعض البلدات العربية: تل السبع ١٨.٨% كفرقاسم ١٧ رينة...
قام النائب د. يوسف جبارين بالإدلاء بصوته في حيّ الجبارين في أم الفحم، وذلك برفقة...
جاؤ في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...