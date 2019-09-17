أهل, البلد, يؤثرون:, رؤساء, السلطات, المحلية, يتوافدون, لادلاء, صوتهم, بالاستفتاء, الشعبي‎,

عند الساعة الثانية ظهراً فتحت صناديق الاقتراع امام المصوتين للاستفتاء الشعبي ضمن مشروع "اهل البلد يؤثرون" وذلك في 9 مدن وبلدات عربية: سخنين، عرابة، طمرة، أم الفحم، جت، عارة وعرعرة، كفرقرع، كفرقاسم ورهط.

وقد وصل سكان المدن والبلدات العربية الى الصناديق بالاضافة لعدد من رؤساء السلطات المحلية المشاركة في المشروع للصناديق منذ الساعات الأولى منهم: د. صفوت ابو ريا في سخنين، د. سهيل دياب في طمرة، د. سمير محاميد في ام الفحم، المحامي فراس بدحي في كفرقرع وفايز صهيبان، رئيس بلدية رهط الذي شكر المتطوعين الذين تواجدوا في صناديق الاقتراع ودعى جماهير رهط للخروج للتصويت للاستفتاء.جدير بالذكر أن الصناديق تستقبل الجمهور حتى الساعة 22:00 مساءاً وذلك في كافة مراكز الاقتراع لانتخابات الكنيست.التصويت يكون سرياً عبر صناديق اقتراع الكترونية لسكان البلدات فوق جيل ال18 عاماً.