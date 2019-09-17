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الشرطة - شبهات محاولة إدخال مغلفات لصندوق إقتراع بيركا



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي:  تلقت الشرطة بلاغ، حول شبهة تزييف في 3 صناديق إقتراع في يركا.



وفق الشبهات كانت هناك محاولة لإدخال كمية مغلفات الى صندوق إقتراع.


وفق تعليمات أمين لجنة الإنتخابات الإقليمية تم إغلاق تلك الصناديق حتى الإنتهاء من فحص هذه الحالات.


*ستواصل شرطة إسرائيل العمل للحفاظ على النظام العام وضمان سريان الانتخابات بنزاهة وبشكل منتظم وديمقراطي*.




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