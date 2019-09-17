الشرطة - شبهات محاولة إدخال مغلفات لصندوق إقتراع بيركا

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ، حول شبهة تزييف في 3 صناديق إقتراع في يركا.

وفق الشبهات كانت هناك محاولة لإدخال كمية مغلفات الى صندوق إقتراع.وفق تعليمات أمين لجنة الإنتخابات الإقليمية تم إغلاق تلك الصناديق حتى الإنتهاء من فحص هذه الحالات.*ستواصل شرطة إسرائيل العمل للحفاظ على النظام العام وضمان سريان الانتخابات بنزاهة وبشكل منتظم وديمقراطي*.