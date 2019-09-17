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المشتركة -تنياهو يواصل التحريض على الجماهير العربية وتمثيلها المشروع ونناشد جماهيرنا بالتوجه إلى صناديق الاقتراع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الثلاثاء :" يواصل نتنياهو والليكود، ومع ارتفاع نسبة التصويت في البلدات العربيّة، التحريض على المواطنين العرب وتخويف المجتمع الإسرائيلي من ارتفاع تمثيل الجماهير العربية في الكنيست.


يشار إلى أنّ الفارق بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي حتى الساعة الحادية عشر صباحًا وصل الى ما يقارب الـ ١٢٪؜ ، في حين تقلّص هذا الفارق لما يقرب ال ١٠٪؜ في الساعة الأخيرة. وكانت نسبة التصويت في المجتمع العربي قد ارتفعت الى ٢١٪؜ حتى الساعة الثانية، ويتوقّع ان تزيد نسبة التصويت في ساعات ما بعد العصر حتى اغلاق الصناديق.


وقد دعت القائمة المشتركة للجمهور العربي ان يواصل التوجه للتصويت في أسرع وقت ممكن، لنتمكّن من تقليص الفارق والاقتراب من المعدل العام في البلاد، لتحقيق الهدف المرجز وادخال اكبر عدد ممكن من النواب العرب، واسقاط نتنياهو الذي ما زال يستخدم الصوت العربي كفزاعة أمام جمهوره اليمينيّ




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