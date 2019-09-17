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صور - اقبال على صناديق الاقتراع في البقيعة وبيت جن



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تشهد صناديق الاقتراع في قريتي بيت جن والبقيعة اقبالا من قبل الاهخالي 


وقد ارتفعت نسبة التصويت في القلاى العربية خلال ساعات بعد الظهر 




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