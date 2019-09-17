عودة - خلونا نصوّت بقوة الآن الآن من الساعة الثالثة حتى السادسة

قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة :" في الانتخابات دائمًا تنخفض نسبة التصويت بين الساعات الثالثة حتى السادسة. لدى المواطنين العرب وكذلك المعدّل العام بالبلاد.اطلب من أهلنا بكل مكان التصويت الآن للأسباب الثلاثة:1. نصوّت بقوة بهذه الساعات من أجل إغلاق الفجوة حيث أن المعدّل العام بالتصويت أعلى من عند المواطنين العرب.2. الآن التصويت أسهل عليكم لأن حركة السير تكون هادئة جدًّا.3. تجعلون النشيطين يهتمّون بمن لم يصوّت بفاعلية، وذلك بساعات المغرب والليل.خلونا نصوّت بقوة الآن الآن من الساعة الثالثة (الآن) حتى السادسة.