عودة - خلونا نصوّت بقوة الآن الآن من الساعة الثالثة حتى السادسة

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ، حول...
جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الثلاثاء :" يواصل نتنياهو والليكود، ومع...
تشهد صناديق الاقتراع في قريتي بيت جن والبقيعة اقبالا من قبل الاهخالي وقد...
نسبة التصويت ببعض البلدات العربية: تل السبع ١٨.٨% كفرقاسم ١٧ رينة...
قام النائب د. يوسف جبارين بالإدلاء بصوته في حيّ الجبارين في أم الفحم، وذلك برفقة...
جاؤ في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...
مجهود مشترك كبير قام به بعض المواطنين وجمعيات في المجتمع العربي لبث اجواء...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي 2019: إبتداءًا من ساعات...
علم مراسل الصنارة نت من لجنة الانتخابات المركزية ان نسبة التصويت في انتخابات...
ادلى النائب د.احمد الطيبي صباح اليوم الثلاثاء بصوته في انتخابات الكنيست ال...