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اليكم نسب التصويت في بعض البلدات العربية



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نسبة التصويت ببعض البلدات العربية:


تل السبع ١٨.٨%

كفرقاسم ١٧
رينة ١٣%

اكسال ١١.٨%

حيفا ١١.٢ %

كفركنا ٩.٤%

باقة ١٣.٩%

سخنين ١٦.٧%

طرعان ١٧.٢%

عرابة ١٢.٢%

اعبلين ١٢%

كفرقرع ١٦.٢%



ام الفحم ٨.١%

ابو سنان ١٥%

كفرياسيف ٢٤.٤%

جديدة ١٥.٤%

طمرة ٢٠%

الناصرة ١٣%

طيبة ١٣%

شفاعمرو ١٢%




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