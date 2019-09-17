اليكم, نسب, التصويت, في, بعض, البلدات, العربية,

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الشرطة - شبهات محاولة إدخال مغلفات لصندوق إقتراع بيركا 2019-09-17 | 15:44:34 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ، حول...

المشتركة -تنياهو يواصل التحريض على الجماهير العربية وتمثيلها المشروع ونناشد جماهيرنا بالتوجه إلى صناديق الاقتراع 2019-09-17 | 15:30:46 جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الثلاثاء :" يواصل نتنياهو والليكود، ومع...

صور - اقبال على صناديق الاقتراع في البقيعة وبيت جن 2019-09-17 | 15:25:41 تشهد صناديق الاقتراع في قريتي بيت جن والبقيعة اقبالا من قبل الاهخالي وقد...

عودة - خلونا نصوّت بقوة الآن الآن من الساعة الثالثة حتى السادسة 2019-09-17 | 15:18:22 قال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة :" في الانتخابات دائمًا تنخفض نسبة...

النائب جبارين يدلي بصوته ويحثّ الأهالي على التصويت* 2019-09-17 | 12:30:31 قام النائب د. يوسف جبارين بالإدلاء بصوته في حيّ الجبارين في أم الفحم، وذلك برفقة...

توقيف رجل من كفرقاسم بشبهة انتحال شخصية في صندوق الاقتراع لانتخابات الكنيست 2019-09-17 | 12:19:16 جاؤ في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...

مفاجأة في صناديق الاقتراع: مصوتون وصلوا ليتفاجئوا بوجود مهرجين ومفعلي اطفال* 2019-09-17 | 12:13:55 مجهود مشترك كبير قام به بعض المواطنين وجمعيات في المجتمع العربي لبث اجواء...

الشرطة - الانتخابات تجري بانتظام وما من مشاكل تذكر 2019-09-17 | 11:43:33 بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي 2019: إبتداءًا من ساعات...

لجنة الانتخابات - نسبه التصويت حتى االساعه العاشره 15% 2019-09-17 | 11:36:56 علم مراسل الصنارة نت من لجنة الانتخابات المركزية ان نسبة التصويت في انتخابات...