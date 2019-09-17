النائب, جبارين, يدلي, بصوته, ويحثّ, الأهالي, على, التصويت*,

قام النائب د. يوسف جبارين بالإدلاء بصوته في حيّ الجبارين في أم الفحم، وذلك برفقة العديد من نشيطي القائمة المشتركة في أم الفحم.وقال جبارين ان نسبة التصويت في هذه الساعات تتجاوز النسبة الّتي كانت في نفس الساعات في الانتخابات الاخيرة في نيسان، لكن "علينا ان نضاعف مجهودنا لحثّ الناس على التصويت وان نكثف تواصلنا مع الناس في الساعات القريبة".وأكد جبارين ان: "بمقدور جماهيرنا العربية ان تصنع يوم تاريخي وان تغيّر الموازين السياسية في البلاد، لذلك فالقائمة المشتركة هي العنوان الأوحد لنا لتعزيز تمثيلنا البرلماني ولصناعة التغيير المرجو".