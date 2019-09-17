توقيف, رجل, من, كفرقاسم, بشبهة, انتحال, شخصية, في, صندوق, الاقتراع, لانتخابات, الكنيست,

المشتبه أحيل الى التحقيق في مركز الشرطة.يتم فحص ملابسات الحادث.

جاؤ في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز الشرطة 100وبلاغ حول شبهة لارتكاب مخالفة انتحال شخصية في صندوق اقتراع في كفر قاسم.

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