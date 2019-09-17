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توقيف رجل من كفرقاسم بشبهة انتحال شخصية في صندوق الاقتراع لانتخابات الكنيست



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاؤ في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز الشرطة 100وبلاغ حول شبهة لارتكاب مخالفة انتحال شخصية في صندوق اقتراع في كفر قاسم.



المشتبه أحيل الى التحقيق في مركز الشرطة.


يتم فحص ملابسات الحادث.




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